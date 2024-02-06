韓公布980人春節特赦名單 傳「總統丈母娘」下波有份惹議

南韓現任總統尹錫悅岳母崔恩順（中），因為偽造存款證明買地被判處1年刑期。（翻攝自YTN新聞影片）

2024/02/06 19:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政府6日公布春節特赦名單，涉及980人獲特赦、減刑或復權，另有約45.5萬人獲特別減免行政裁罰或公務員懲戒赦免等，而南韓總統尹錫悅涉嫌偽造文書買地的丈母娘，傳出將在3月的三一節獲特赦，引發議論。

《韓聯社》報導，尹錫悅6日召開國務會議表示，在春節來臨之際將實施特赦措施，包括5名重要財經人士及7名政界人士在內，預計受惠對象超過45萬人，這是尹錫悅政府上台以來的第4次特赦。

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南韓政府隨後公布名單，對980人進行特赦、減刑或復權，對象包括朝野政要、媒體界人士等，包括涉及「文藝界黑名單」濫權案判囚的青瓦台前幕僚長金淇春、前國家安保室長金寬鎮、SK集團首席副會長崔再源等。

另外，運輸業、餐飲服務業、漁業從業人員，以及駕駛執照被吊銷者、被處分公務員等共45萬5398名違規人員，將被免除行政處罰。南韓政府還針對困難階層和小型工商業者實施「信用赦免」，為符合條件的約298萬名債務人刪除信貸逾期紀錄。

特赦令將於7日發布。南韓政府政府表示，特赦旨在推動社會團結，活絡民生經濟。

在春節特赦名單公布前，韓國文化廣播公司（MBC）電視台獨家報導，下一波的三一節特赦名單中，將包含被判有期徒刑1年的尹錫悅丈母娘崔恩順（音譯），總統特赦權限合理性再次引發討論。

報導引述政府官員說法表示，崔恩順年事已高又聲稱健康不佳，考慮她是初犯，在獄中表現良好，可能藉特赦獲得假釋機會。崔銀順因涉嫌偽造文書被判有期徒刑1年，目前已服刑6個月，達到假釋標準。

不過，南韓法務部澄清此報導並非事實，表示崔恩順未申請過假釋，法務部也從未就此研議。

現年77歲的崔恩順，在2013年為了購買城南市一塊土地，與友人合夥偽造一份高達347億韓元（約新台幣8億4500萬元）的銀行存款證明，以此作為買地的擔保文件。沒想到購買期間事蹟敗露反被提告，雖然她本人不斷聲稱自己無辜，但從2021年地方法院的判決開始，崔恩順就因為偽造文書被判處1年刑期。去年11月，最高法院做出重審後裁決，維持先前1年有期徒刑的判決。

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