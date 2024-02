麻布台之丘teamLab數位美術館 2/9開幕

即將於9日開幕的麻布台之丘teamLab Borderless數位美術館,以多種數位技術,打造出沈浸式的藝術體驗。(記者林翠儀攝)

2024/02/06 13:21

〔駐日特派員林翠儀/東京6日報導〕日本建設公司森大廈與數位藝術團隊teamLab合作的數位美術館teamLab Borderless(無界),即將於農曆年除夕的9日在東京的麻布台之丘正式開幕。全新的teamLab Borderless將展出50多件作品,其中「泡泡宇宙」與「巨石群水晶的形成」2件作品為全球首次公開。

森大廈與teamLab在2018年於台場打造的沈浸式美術館teamLab Borderless,以多種數位技術,打造出沈浸式的藝術體驗,吸引了全球160多國旅客參觀,也成為東京代表性的觀光名勝。

隨著森大廈麻布台之丘在去年底落成啟用,teamLab Borderless美術館也從台場搬回最終落腳處,佔地7000平方公尺的新家,讓teamLab強調「沒有邊界」的藝術團隊玩得更得心應手,標榜「無界」與「無地圖」的展示空間,不但讓50多件展出作品,自由穿梭於各個展區,也讓隨時處於迷路狀態的訪客,透過探索而有不同的發現與體驗。

9日開幕的麻布台之丘teamLab Borderless,將展出50多件作品,其中全球首次公開的「泡泡宇宙」(Bubble Universe),展示空間內無數的球體,各個球體內部交織著實體光、光的泡泡和晃動之光,球體會與經過的參觀者互動產生亮光,光還會從該球體傳播到最近的球體。創作團隊的數學專家以精密的計算進行球體布置,確保從每個球體到最近球體之間所畫出的線是可以一筆畫成,以此展現人們在自由的空間裡與球體相互關聯而產生的光之連續性美感。

另一件首次公開的作品「巨石群水晶的形成」(Megalith Crystal Formation),以「花與人」和「黑浪」等組成的作品群,將時空的團塊混雜在一起,每個團塊彼此之間的時空相互連結,呈現一個以複雜方式連接、持續變化的無邊界世界。

台場舊址的亮光展區「瀑布傾瀉在人們聚集的岩石上」(Universe of Water Particles on a Rock where People Gather),這次也搬回來了麻布台之丘,而且內容更加充實,透過人與瀑布的互動,將自己溶入到水流裡,成為另一件只有當下才有的作品。

全新的麻布台之丘teamLab Borderless數位美術館,這次也推出了專用手機導覽應用程式,由於所有的藝術作品均沒有說明文,而且作品會在館內自由移動,訪客入館前可先下載,更能深入瞭解,享受更多樂趣,而且在「無窮無盡的水晶世界」(Infinite Crystal World)也能透過應用程式參與創作。

另外,館內有很多展示區上下四周均貼有鏡子,尤其是地板上的鏡面光可鑑人,穿著短裙入館要提防走光。

全新的麻布台之丘teamLab Borderless數位美術館,強調作品「無界」的無地圖美術館,展出50多件作品在館內自由移動,而參觀者則在館內邊迷路邊探索,享受不同的發現與體驗。(記者林翠儀攝)

全球首次公開的「泡泡宇宙」,經過精密的計算,展現人們在自由的空間裡與球體相互關聯而產生的光之連續性美感。(記者林翠儀攝)

