自稱「世界最酷獨裁者」 薩爾瓦多總統布格磊宣布勝選

中美洲國家薩爾瓦多4日舉行總統大選，自稱「世界最酷獨裁者」的布格磊（Nayib Bukele，左）當日宣布以壓倒性優勢連任成功。（法新社）

2024/02/06 00:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家薩爾瓦多4日舉行總統大選，自稱「世界最酷獨裁者」的布格磊（Nayib Bukele）當日宣布以壓倒性優勢連任成功。外媒指出，選民拋開對民主受到侵蝕的擔憂，以選票力挺他嚴厲鎮壓幫派改善社會安全。

綜合外媒報導，布格磊在正式結果公布之前宣布勝選，稱自己得票率超過85％。根據週一上午的臨時計票結果，在計票率7成的情況下，布格磊獲得83％的選票，遙遙領先對手。

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布格磊領導的新理念黨（New Ideas）預計將幾乎囊括新國會60個席次，加強其對國家的控制，也代表布格磊將掌握前所未有的權力，能夠徹底修改憲法，反對派擔心總統任期限制恐遭取消。薩爾瓦多憲法規定總統任期為5年，不能立即連任，但最高選舉法庭去年允許布格磊競選連任。

42歲的布格磊自稱是「世界上最酷的獨裁者」，他形容這次大選是對其政府的「公投」，「我們不會取代民主，因為薩爾瓦多從來沒有民主。」他說，「這是薩爾瓦多史上第一次實現民主。這不是我說的，而是人們說的。」

布格磊廣受該國民眾支持，他在競選時宣揚其安全戰略的成功，包括當局暫停公民自由，在沒有指控的情況下逮捕超過7.6萬人─超過該國1％人口，使全國謀殺率急劇下降。但一些分析人士指出，不可能持續大規模監禁。

外媒指出，很少人質疑選舉結果。民調顯示，大多數選民支持布格磊，因為他消滅了犯罪集團，這些幫派分子讓薩爾瓦多難以生活並引發移民美國浪潮。

55歲的商店老闆吉蘭（Guadalupe Guillen）說，「感謝上帝讓我們擺脫了這個幫派問題。我們不想回到那個可怕的過去......民主並沒有受到威脅，因為所有人都投票給他。」39歲貿易商加達梅斯（Josue Galdamez）說，「每個人都知道連任總統是違憲的，但人們想要的是安全。他們不在乎是否違憲，他們只是想要安全」。

薩爾瓦多群眾聚集在總統府慶祝布格磊勝選。（美聯社）

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