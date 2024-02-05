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英國鋼琴家再槓小粉紅！直播秀「青天白日滿地紅」國旗支持台灣

卡瓦納在今（5）日最新的直播中，展示了代表中華民國的「青天白日滿地紅」旗。（圖擷取自FB/Dr K Boogie Woogie）

卡瓦納在今（5）日最新的直播中，展示了代表中華民國的「青天白日滿地紅」旗。（圖擷取自FB/Dr K Boogie Woogie）

2024/02/05 23:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，又名Dr K）日前在倫敦聖潘克拉斯車站彈奏公共鋼琴時，意外遭遇中國「小粉紅」的干擾，引發全球關注。然而，卡瓦納在今（5）日最新的直播中，展示了代表中華民國的「青天白日滿地紅」國旗，表達對台灣的支持。

起初，卡瓦納1月19日在聖潘克拉斯車站演奏時，一群手持中國五星紅旗的「小粉紅」上前阻止他的直播拍攝，並要求卡瓦納根據「中國法律」尊重他們的肖像權，不得拍攝。然而，雙方在車站引起激烈爭吵，直播全程錄下，事件曝光後，淪為全球笑柄。

卡瓦納為了讓音樂要免於專制恐懼，日前，他帶著維尼畫框圖片和幾隻維尼玩偶回到聖潘克拉斯車站演奏，甚至還找上大馬歌手黃明志合作。然而，在今日最新的直播中，他更毫不避諱地展示了對台灣的支持，舉起了中華民國「青天白日滿地紅」的國旗。

卡瓦納也在臉書上傳一張與台灣國旗的合照，短短不到兩小時，以吸引近4萬人按讚，3千多則留言和分享。有許多網友紛紛留下台灣國旗的圖案。其中，也包括高閔琳，洪孟楷、趙怡翔等人不分藍綠表達支持，還有學者沈榮欽也留言表示「太酷了， 一種治療小粉紅的藥。」。

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