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傳武裝男子闖土耳其西北部美企工廠 挾持7名人質

2024/02/02 03:36

〔中央社〕土耳其德米羅倫新聞社報導，一名武裝男子今天在寶鹼公司（Procter & Gamble）位於土耳其西北部的一座工廠挾持員工作為人質，看似是為了抗議以色列軍隊在加薩走廊的行動。

路透社引述德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency）指出，這名身分不明的男子在下午3時（格林威治時間12時）進入柯加里省（Kocaeli）蓋布澤（Gebze）工業區這座工廠；警方趕往現場，正試圖說服男子投降。

根據報導，據信有6男1女共7人被挾為人質，還有另一人參與挾持人質。

柯加里省省長已抵達現場並聽取警方簡報。土耳其當局尚未就此事件發布任何聲明。

當地媒體公布的照片顯示，工廠內一名男子用象徵巴勒斯坦的圍巾蒙住臉部，還穿戴看起來可能是爆裂裝置的東西。

總部位於美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）的寶鹼公司發言人說，事發工廠聘雇500人輪班，代表攻擊當下並非所有人都在上班。

寶鹼公司發給法新社的聲明寫道，「今天稍早，我們疏散了蓋布澤廠的員工，目前正在配合地方當局來解決一起維安緊急狀況」，「寶鹼人員和夥伴的安全是我們的第一要務」。

但公司說，目前並未掌握歹徒動機相關資訊。1130202

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