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新疆實施新規 新建宗教場所須「中國化」

中國政府在新疆維吾爾自治區推出新的法規，要求所有宗教團體、院校、活動場所、教職人員和信眾，都必須堅持「宗教中國化」方向，所有新建的宗教場所都必須體現「中國特色和風格」。（路透檔案照）

中國政府在新疆維吾爾自治區推出新的法規，要求所有宗教團體、院校、活動場所、教職人員和信眾，都必須堅持「宗教中國化」方向，所有新建的宗教場所都必須體現「中國特色和風格」。（路透檔案照）

2024/02/02 08:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕為加強對宗教活動的控制，中國政府在新疆維吾爾自治區推出新的法規，要求所有宗教團體、院校、活動場所、教職人員和信眾，都必須堅持「宗教中國化」方向，所有新建的宗教場所都必須體現「中國特色和風格」。2月1日起正式生效實施。

2023年12月22日，新疆自治區第14屆人民代表大會常委會召開第7次會議，表決通過新版的《新疆維吾爾自治區宗教事務條例》，相較於現行2014年修訂的66條版本，新條例增加12條，共78條，加入「宗教中國化」等表述。

新條例規定宗教團體、院校、活動場所、教職人員和信教公民，必須堅持「宗教中國化」方向，維護國家統一、民族團結、宗教和睦、社會穩定。新條例還要求，「新建、改建、擴建及重建的宗教活動場所應在建築、雕塑、繪畫、裝飾等方面體現中國特色、中國風格」，對現有佈局的任何改建，都需要獲得當局批准。

其他措施還包括對「大規模」宗教集會的控制，需要提前1個月獲得地方政府批准，宗教內容在網路上發布前，也需經過地區政府的審核。

新版《新疆維吾爾自治區宗教事務條例》還首次規定，對宗教教義的解釋，必須「符合當代中國發展和中國卓越傳統文化的要求」。

專家警告，新版《新疆維吾爾自治區宗教事務條例》將會進一步強化對維吾爾族和其他少數民族的箝制。總部位於華府的「奧克蘇斯中亞事務學會」負責人布拉德利‧賈丁（Bradley Jardine）指出，這類措施是為了切斷中國的宗教與國際網絡和社群的聯繫，使其完全置於中共的監視之下，在社會和政治上保持孤立。

中國被指控在新疆進行系統性的人權侵犯，包括將100多萬維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數族群關進拘留營和監獄，以及強迫勞動、性虐待、強制絕育，還有消滅維吾爾文化和宗教認同，包括拆毀清真寺和其他宗教場所等。愈來愈多證據，包括第一手證詞和外洩的中國官方文件，都支持這類指控。

這些侵犯人權的行徑，引發國際人權組織和西方國家對中國在新疆實施「種族滅絕」的抨擊。但北京當局否認在新疆存在任何侵犯人權的行為，聲稱其在新疆的政策旨在打擊極端主義和恐怖主義。

事實上，中國近年來各少數民族地區的宗教法規，已逐漸增添「宗教中國化」的相關內容，例如西藏自治區2021年公布的《實施『宗教事務條例』辦法》，就要求「積極推進藏傳佛教中國化」；寧夏回族自治區2023年8月通過的《寧夏回族自治區宗教事務條例》，也新增「堅持我國宗教中國化方向」的要求。

此外，2019年、2020年分別通過或公布的《內蒙古自治區宗教事務條例》、《廣西壯族自治區宗教事務辦法》，也都有相關的要求。

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