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傳奇女飛行員離奇失蹤87年 聲納發現海底疑似座機影像

艾爾哈特和她進行環球飛行的座機「洛克希德10型 伊萊克特拉」。（法新社）

艾爾哈特和她進行環球飛行的座機「洛克希德10型 伊萊克特拉」。（法新社）

2024/02/01 13:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第一位獨自飛越大西洋的傳奇女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）在1937年展開全球首次環球飛行，卻在太平洋上離奇失蹤，至今近87年，直到現在仍是討論話題，現有深海探勘公司聲稱，聲納在豪蘭島附近約4877公尺深的海底發現1架飛機影像，疑似艾爾哈特失落的座機。

深海探勘公司Deep Sea Vision在臉書PO圖表示，聲納在豪蘭島附近約160公里的海底中發現飛機影像，這架飛機殘骸在約4877公尺深的海底；Deep Sea Vision指出，艾爾哈特座機「洛克希德10型 伊萊克特拉」（Lockheed 10-E Electra）最獨特的關鍵特徵之一是尾部獨特的雙垂直穩定器，而聲納圖像顯示，這垂直穩定器的位置似乎有兩個強烈的回波。

國際歷史飛機修復組織則認為聲納影像不是艾爾哈特失落的座機，其機翼沒有「後掠」，更像是美國海軍戰鬥機；Deep Sea Vision指出，這有可能是另一架飛機，甚至是二戰飛機，但該地區沒有已知的飛機失蹤記錄，預計今年將重返該地點進行進一步探索。

艾爾哈特是第一位獲得飛行優異十字勳章、第一位獨自飛越大西洋的女飛行員，1937年，她駕駛「洛克希德10型 伊萊克特拉」嘗試全球首次環球飛行，1937年7月2日在太平洋豪蘭島附近，艾爾哈特進行最後一次無線電通訊後離奇失蹤。

艾爾哈特傳奇人生以及最後神秘消失一直是熱門的話題，大多數學者和歷史學家支持其中的兩個可能性，一是因為飛行計算有誤，最後因燃油耗盡而墜海，二是墜毀在豪蘭島以南約650公里的無人島加德納島迫降，最後在島上逝世。

深海探勘公司聲稱，聲納在豪蘭島附近的約4877公尺深的海底發現一架飛機影像，疑似艾爾哈特失落的座機。（美聯社）

深海探勘公司聲稱，聲納在豪蘭島附近的約4877公尺深的海底發現一架飛機影像，疑似艾爾哈特失落的座機。（美聯社）

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