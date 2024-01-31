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傳澤倫斯基將撤換武裝部隊總司令 克宮急炒作：烏內部有分歧

烏克蘭媒體本週報導，烏克蘭總統澤倫斯基有意撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼（中）。（法新社）

烏克蘭媒體本週報導，烏克蘭總統澤倫斯基有意撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼（中）。（法新社）

2024/01/31 22:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭媒體本週盛傳烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）有意將受人愛戴的武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）撤職，雖然這項傳言還沒有得到證實，克里姆林宮今（31）日先跳出來表示，顯然烏克蘭領導層與軍方之間存在分歧。

《法新社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日對媒體表示，有關烏克蘭武裝部隊總司令可能會被撤換的流言，曝露出了烏克蘭文職階層和軍事領導層之間「日益擴大的分歧」，他說：「只要俄羅斯特別行動繼續順利進行，這種歧見就會持續擴大。」

烏克蘭《鏡報》（ZN.UA）週二引述烏克蘭總統府與總統隨扈的說法指出，澤倫斯基本週一會見了扎盧茲尼，他建議扎盧茲尼遞出辭呈，主動下台，雖然扎盧茲尼予以回絕，但澤倫斯基也還沒有將他撤職。

據稱澤倫斯基當時還向扎盧茲尼提議轉換跑道，轉為顧問職或是派駐到外國的大使。至於誰來接手烏軍總司令的職位，好幾家媒體都暗示了烏克蘭國防部情報總局（GRU）布達諾夫（Kyrylo Budanov）是最可能的人選。

雖然烏軍總司令即將換人的傳言甚囂塵上，不過烏克蘭總統府否認了有這一回事，烏克蘭國防部也表示，社群媒體提及的報導「不是真的」。

澤倫斯基本人沒有回應這些報導，有些人因此認為，之所以會有這份報導，實際上就是為了探測民眾對於軍事領導層換人的看法。

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