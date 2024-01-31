拜習「近期」通話 《CNN》：習曾承諾不干預2024美國大選

中國國家主席習近平（左）2023年11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。（路透）

2024/01/31 16:24

〔記者陳成良／台北報導〕美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）1月30日表示，華府及北京正安排總統拜登和中國國家主席習近平於「相當近期」通電話。另據美國有線電視新聞網《CNN》同日獨家報導，習近平去年11月出席舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，曾向拜登保證，中國不會介入2024美國大選。

蘇利文在加州大學一個美中關係論壇上表示，去年11月的「拜習會」已凸顯擴大美中交流的必要性，他上週在泰國與中共中央政治局委員兼外長王毅會面後，達成共識，美中兩國領導人需進行對話，希望能在「相當近期」實現。

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在台灣問題上，蘇利文指出，台灣大選結束後，兩岸沒有發生重大事件，但不能保證局勢持續平靜，美國會繼續投資嚇阻力量，同時希望與北京建立堅定的外交關係。

拜登與習近平去年11月在加州舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli estate）舉行約2小時的會談，《CNN》曝光當時美中官員都未轉述的內容。

《CNN》日前引述兩名消息人士透露，當時習近平向拜登承諾，中國不會干涉2024年美國總統選舉。此前，美國官員和情報機構已公開警告，中國正在加強干預全球多國選舉，其手法類似俄羅斯先前的網路操弄策略。

消息人士表示，美國官員將密切關注習近平是否遵守承諾。若北京顯示出企圖干預2024年美國選舉的跡象，必將對兩國官員過去一年來努力穩定美中關係的成果造成打擊。去年11月的拜習會達成了多項共識，包括恢復軍事對話、因應氣候變遷、管控人工智慧（AI）和芬太尼等議題。

一些美國官員認為，儘管習近平已親自向拜登做出保證，但習近平對中國國家安全機構的眾多官僚與單位，恐怕並沒有全面了解與掌握。去年6月，拜登在加州出席競選募款活動時，提到中國間諜氣球事件，表示習近平對該氣球飛越美國領空一事毫無所知，這讓作為「獨裁者」的習近平相當「尷尬」。

《CNN》引述美國情報官員說法，在干預美國選舉上，中國比俄羅斯更被動，傾向影響一些國會議員選情，不過有跡象顯示，中國特務針對美國選民和候選人的行動變得更激進。

一份上月才解密的情資報告稱，中國高層自2020年以來就對特務下達指令，要加強影響美國政策和輿論、擴大美國社會分歧，例如用假帳號在社群平台上抨擊美國政治人物。在美國2022年期中選舉前，這些中國特務在執行任務上可能獲得了更多行動自由。

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