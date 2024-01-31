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以軍特工偽裝成醫護、婦女 闖入醫院暗殺哈瑪斯人員

以軍特種部隊偽裝成醫護、婦女，闖入醫院暗殺哈瑪斯人員。（法新社）

以軍特種部隊偽裝成醫護、婦女，闖入醫院暗殺哈瑪斯人員。（法新社）

2024/01/31 07:38

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦官員指出，以色列特種部隊30日偽裝成平民與醫護人員潛入約旦河西岸地區傑寧市（Jenin）的伊本西納醫院（Ibn Sina hospital），在醫院內殺死3名巴勒斯坦男子。以色列此舉引起巴勒斯坦當局譴責，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）則回應，被殺害的3位目標人員參與對以色列平民的恐怖襲擊，以軍不會允許醫院掩護恐怖主義。

綜合外媒報導，從醫院的監視器畫面可看到，約有十多名特種部隊隊員偽裝成醫務人員、戴頭巾的婦女以及其他身分進入醫院，而這些人皆手持步槍在醫院走廊尋找目標。院方指出，在以軍進入醫院後，被當成目標的3名男子正在睡覺，其中1人是哈瑪斯成員，另外兩人屬於伊斯蘭聖戰組織。

巴勒斯坦國家通訊社「WAFA」引述院內人士消息，表示以軍特種部隊透過偽裝潛入醫院，前往醫院3樓暗殺這些人。伊本西納醫院高層透露，3人是在睡覺時被以軍處決，3人都是在他們的病房中被裝有滅音器的手槍擊中頭部。

以色列國防軍（IDF）表示，目標之一的哈瑪斯武裝份子賈蘭內（Mohammed Jalamneh）近期參與策劃重大恐怖活動，另外兩人則是和伊斯蘭聖戰組織有所聯繫。以色列國防軍指出，這3人一直躲在醫院內，將醫院做為策劃恐怖活動、實施恐攻的基地。

伊本西納醫院高層透露，3人是在睡覺時被以軍處決。（法新社）

伊本西納醫院高層透露，3人是在睡覺時被以軍處決。（法新社）

伊本西納醫院院內人士指出，以軍使用消音手槍直接朝目標頭部開槍。（路透）

伊本西納醫院院內人士指出，以軍使用消音手槍直接朝目標頭部開槍。（路透）

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