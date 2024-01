以軍特工偽裝成醫護、婦女 闖入醫院暗殺哈瑪斯人員

2024/01/31 07:38

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕巴勒斯坦官員指出,以色列特種部隊30日偽裝成平民與醫護人員潛入約旦河西岸地區傑寧市(Jenin)的伊本西納醫院(Ibn Sina hospital),在醫院內殺死3名巴勒斯坦男子。以色列此舉引起巴勒斯坦當局譴責,以色列國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)則回應,被殺害的3位目標人員參與對以色列平民的恐怖襲擊,以軍不會允許醫院掩護恐怖主義。

綜合外媒報導,從醫院的監視器畫面可看到,約有十多名特種部隊隊員偽裝成醫務人員、戴頭巾的婦女以及其他身分進入醫院,而這些人皆手持步槍在醫院走廊尋找目標。院方指出,在以軍進入醫院後,被當成目標的3名男子正在睡覺,其中1人是哈瑪斯成員,另外兩人屬於伊斯蘭聖戰組織。

請繼續往下閱讀...

巴勒斯坦國家通訊社「WAFA」引述院內人士消息,表示以軍特種部隊透過偽裝潛入醫院,前往醫院3樓暗殺這些人。伊本西納醫院高層透露,3人是在睡覺時被以軍處決,3人都是在他們的病房中被裝有滅音器的手槍擊中頭部。

以色列國防軍(IDF)表示,目標之一的哈瑪斯武裝份子賈蘭內(Mohammed Jalamneh)近期參與策劃重大恐怖活動,另外兩人則是和伊斯蘭聖戰組織有所聯繫。以色列國防軍指出,這3人一直躲在醫院內,將醫院做為策劃恐怖活動、實施恐攻的基地。

Insane documentation of the Israeli death-squad disguised as Palestinian civilians and medical workers, which murdered three Palestinians inside Ibn Sina hospital this morning in Jenin, occupied West Bank.pic.twitter.com/ueUVHO5Mtl