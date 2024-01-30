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反制中國 菲律賓與越南達成協議強化南海合作

菲律賓總統小馬可仕（左）1月30日在越南國家主席​​武文賞（右）陪同下，參訪河內的昇龍皇城遺址。（法新社）

菲律賓總統小馬可仕（左）1月30日在越南國家主席​​武文賞（右）陪同下，參訪河內的昇龍皇城遺址。（法新社）

2024/01/30 21:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕正在河內訪問的菲律賓總統小馬可仕，1月30日分別與越南國家主席武文賞及總理范明正會晤。兩國簽署諒解備忘錄，同意加強海岸防衛隊合作與設立溝通熱線，避免在南海發生意外。

范明正會晤小馬可仕時指出，世界和地區局勢快速、複雜變化，越南與菲律賓需更緊密團結合作；小馬可仕表示，越南是菲律賓在東南亞的唯一戰略夥伴，他強調海上合作是兩國關係的基礎。

這項細節尚未揭露的協議可能激怒北京。中方已在南海部署龐大的海警船隊，要維護其所聲稱的廣泛領土主張。河內和馬尼拉都曾與中國的海岸警衛隊發生過衝突，但在過去的一年中，中國和美國盟友菲律賓的船隻之間的爭執頻繁，加劇了關係的惡化。

此外，越南也與菲律賓簽署了涵蓋稻米貿易和農業合作的5年協議，越南承諾每年提供200萬公噸白米給菲律賓，確保菲國食品安全。越南是世界上最大的稻米出口國之一，菲國則是全球最大稻米進口國之一，進口稻米中，越南米佔比高達85%。

菲律賓1999年將二戰時期登陸艦馬德雷山號擱淺到仁愛暗沙（菲稱「愛尤銀礁」，中方稱仁愛礁），並派軍力駐守，宣示主權，中國近幾個月來嘗試阻擋、騷擾和干擾菲方對馬德雷山號的物資補給任務，導致馬尼拉和北京之間緊張局勢升高。

中國海警局表示，菲方21日向馬德雷山號空投補給。對此，菲國國家安全會議發言人馬拉雅未證實或否認，但表示提供部隊補給是菲國的權利。

《路透》報導，菲律賓29日否認中國與馬尼拉達成「臨時性特殊安排」，允許菲國對馬德雷山號進行補給。馬尼拉當局稱這種說法是「憑空想像」。

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