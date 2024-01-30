啟動中國介選調查 加拿大召開公開聽證會

加拿大「調查外國干涉委員會」，由魁北克上訴法院法官霍格（見圖）擔任負責人。（路透）

2024/01/30 20:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大是否特別容易受到外國干涉？一位正在調查中國等國家涉入外部干預的加拿大法官，1月30日展開為期5天公開聽證會，承諾揭開這些「非常嚴重」的指控真相。

為了確定中國和其他國家在多大程度上干預了加拿大最近兩次大選，以及聯邦政府內部如何因應相關情報，渥太華組建了「調查外國干涉委員會」，由魁北克上訴法院法官法官霍格（Marie-Josee Hogue）擔任負責人。

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加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）去年2月援引機密檔案報導指稱，中國等國家試圖干預加拿大2019年和2021年的大選，但渥太華當局視而不見，而中國企圖干預甚至破壞加拿大的民主進程，包括試圖恐嚇議員和進行祕密捐款等，且制定針對加拿大政治家、企業高管、學者和華裔加拿大人等施加影響的廣泛戰略。

《法新社》報導，加拿大公共安全、民主制度和內政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）、加拿大安全情報局（CSIS）局長維尼奧特（David Vigneault）、通信安全機構（CSE）信號情報局副局長塔耶布（Alia Tayyeb）等人將出席聽證會，對相關指控進行解釋。

報導提到，總理杜魯道（JustinTrudeau）的自由黨少數政府，最初不願依照保守黨的要求公開調查，並指派一位前總督調查，但其發表的簡短報告備受批評。之後杜魯道遭受來自各派別的巨大壓力，最終宣布進行公開調查。

法官霍格表示，聽證會的工作是揭露真相，調查小組將盡可能徹底調查、分析和反思。她說；「外國干預我們的民主機構，是一個非常嚴重的問題。」

第二輪聽證會將在3月舉行，屆時將深入調查中俄等國干涉加拿大兩場大選，相關報告將於5月3日提交。

北京也被控試圖恐嚇加拿大國會議員，但它否認了這一點，不過這導致了一位中國外交官在去年年5月被驅逐。

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