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日外相上川陽子國會演說關注兩岸 連3屆重申台海安全重要性

日本外相上川陽子今天在國會發表外交演說重申「台灣海峽的和平與穩定很重要」。（法新社）

日本外相上川陽子今天在國會發表外交演說重申「台灣海峽的和平與穩定很重要」。（法新社）

2024/01/30 18:43

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本外相上川陽子今天在國會發表外交演說重申「台灣海峽的和平與穩定很重要」。首相岸田文雄在國會發表的施政方針中，雖未明言提到台灣，但他強調包括試圖在東海和南海憑借實力片面改變現狀等行為，日本將提出必要的主張，要求中國採取負責任的行動。

日本一般國會在上周開議，首相和外交、財政、經濟等擔當大臣，今天分別在眾參兩院發表「政府四演說」。剛在本月訪問烏克蘭的上川，在國會演說中強調她更加確信「絕對不能允許透過武力改變現狀」。上川也重申，台灣海峽的和平與穩定也很重要。

這是從2022年第208屆國會以來，日本外相連續3屆在國會演說中提到台海和平穩定的重要性，前外相林芳正在2022年和2023年的國會演講中均曾提到台灣，去年的演說中更更特別提到中國在台灣周邊海域進行一系列軍事活動，以及彈道飛彈落在日本專屬經濟區一事。

岸田在施政方針演說中雖未直接提到台灣，但他強調包括試圖在東海和南海憑借實力片面改變現狀等行為，日本將提出必要的主張，要求中國採取負責任的行動。

岸田和上川的演說中，也相繼表示將全面推進日中戰略互惠關係，在福島核一廠排放核廢水一事，兩人也強調已向國內外詳細說明了處理水排放的安全性，並呼籲中方立即撤銷對日本水產品的進口暫停措施。

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