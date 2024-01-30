女牙醫機場暴走「脫衣露下面」！「脫」序大鬧下場曝

美國女牙醫在牙買加國際機場突然脫掉衣服，裸露身體做出猥褻動作。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2024/01/30 20:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國的女牙醫日前在牙買加國際機場上演「脫」序行為，準備登機時突然脫掉衣服，還做出猥褻動作，更試圖攻擊航警。最終，她遭到牙買加法院開罰5萬2000牙買加幣（約新台幣1萬400元）。

綜合外媒報導，事件發生在1月23日上午的牙買加桑斯特國際機場 （Sangster International Airport）內，39歲美國女牙醫在登機櫃台排隊時，與友人爆發爭吵，情緒失控開始大吼大叫、飆罵髒話，甚至脫掉衣物，令現場眾人目瞪口呆。

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影片中可看到，女牙醫下半身脫光光，身上只剩脫了一半的內衣，她先在地板滾來滾去，又拿起背包和鞋子丟擲人群，機場保全試圖制止她，她仍不斷掙扎，甚至試圖奪走保全的配槍。她接著開始邊怒吼，邊雙手撥弄下體做出猥褻動作。警察相準時機上前壓制，雙手反銬逮捕大暴走的女牙醫，結束這場鬧劇。

女牙醫被送往醫院進行精神評估。不過，有不少人認為，她的脫序行為可能與毒品有關，一些旅客吃了含有大麻成分的餅乾和其他藥物後，可能會出現精神疾病發作的現象。

對此，牙買加法庭昨（29）日開庭審理，判罰女牙醫不雅暴露、擾亂治安和拒捕3項罪名，共需繳納罰款5萬2000牙買加幣。

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