中國駭客組織專門攻擊關鍵基礎設施 慘遭美國「遠端」癱瘓

中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）攻擊美國關鍵基礎設施，美國政府近月發起一項行動，成功癱瘓了「伏特颱風」。（路透；本報合成）

2024/01/30 17:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕西方情報機構和科技企業微軟，去年5月發現中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）攻擊美國關鍵基礎設施。據《路透》1月29日獨家報導，美國政府近月發起一項行動，成功癱瘓了「伏特颱風」。

報導中說，美國司法部和聯邦調查局（FBI）獲得合法授權，透過遠端遙控方式，癱瘓了中國駭客網路活動。知情人士透露，去年5月「伏特颱風」曝光後，美國當局去年底擴大了操作範圍，並改變了一些技術手法。

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拜登政府越來越專注打擊駭客活動，除了擔心11月的美國大選遭到干擾，還因為去年勒索軟體對美國企業造成了嚴重損失。

名為「伏特颱風」的駭客團體尤其引起情報官員的警覺，他們認為這是破壞西方關鍵基礎設施更大努力的一環，包含針對海軍港口、網路服務供應商和公共事業。

根據3名知情人士，雖然「伏特颱風」的活動首先在2023年5月曝光，但這些駭客在去年年底擴大了活動範圍，並改變了部分技術。

駭客攻擊的廣泛性，促使白宮與包括多家電信和雲端運算公司的民間科技業者舉行了一系列會議，美國政府在會議上要求協助追蹤駭客活動。

去年5月底，西方情報機構和微軟指出，自2021年中以來，「伏特颱風」透過在電設系統中植入惡意軟體，對包括關島美軍基地在內的美國關鍵基礎設施進行廣泛攻擊，通訊、製造、公用事業、運輸、建築、海事、政府、訊息技術和教育等行業均受影響。

《紐約時報》此前報導，中國滲透重點是關島和美國其他地區的通訊基礎設施，這讓美國情報部門感到特別憂心，因為一旦中國進犯台灣，關島美軍反應將至為重要。

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