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英國擬禁售一次性電子煙 徹底杜絕孩童使用

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）29日表示，英國政府將全面禁售一次性電子煙。（路透）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）29日表示，英國政府將全面禁售一次性電子煙。（路透）

2024/01/30 13:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）29日表示，一次性電子煙是孩童吸電子煙人數不停增長的背後主因，英國政府將全面禁售一次性電子煙，以解決越來越多年輕人吸電子煙的問題，並將採取措施防止商家向孩童、未成年人士販售電子煙。

根據《BBC》報導，蘇納克表示，儘管將全面禁售一次性電子煙，但欲戒菸的成年吸煙者仍然可以取得，這次修法預計將限制電子煙口味，並且改採素面包裝，改變電子煙的展示方式，以期降低電子煙對兒童造成的吸引力。

由於一次性電子煙比填充式電子煙體積更小，外包裝樣式更多，讓青少年吸電子煙人數不斷上升，吸菸健康行動慈善組織表示，目前估算11到17歲青少年中，約有7.6%的人定期或偶爾吸電子煙，2020年時這個比例只有4.1%。

蘇納克29日宣布新禁菸計畫時表示，採取強而有力的行動，杜絕孩童吸電子煙是正確的方向，然而，英國電子煙行業協會則認為，電子煙成功幫助數百萬成年吸菸者遠離香菸，新政恐進一步將一次性電子煙推向黑市，反而讓孩童置於危險之中。

英國國民保健署（NHS）先前表示，相較於香菸，電子煙目前傷害較低，但由於時間還不夠長，無法得知電子煙的長期身體危害風險，電子煙吸入的氣體中，依然會含有少量香菸中的化學物質，其中包含尼古丁在內，但尼古丁並不是香菸中問題最大的成分。

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