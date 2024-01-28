到底什麼豬！ 中國教授被爆80億天價飼料餵豬

中國華中農大教授黃飛若因被舉報花18億人民幣進行山竹醇豬飼料添加試驗，引發嘩然。（路透）

2024/01/28 23:02

〔編譯魏國金／台北報導〕中國近日爆出一名教授的一篇論文，出現以18億元人民幣（79.37億台幣）的飼料添加劑，連續餵食80頭豬52天的數據，相當於1頭豬每天的飼料費用高達人民幣43.2萬元（台幣190.5萬元）。該匪夷所思的經費在網路上引發嘩然，一名中國微博用戶說，「國家的科研經費都給豬吃了，如果沒造假的話」。

自由亞洲電台報導，中國武漢華中農業大學教授黃飛若近日被10多名研究生集體舉報學術不端、剋扣研究生勞務費。其中，參與舉報的學生張黎加碼爆料說，黃飛若的論文有嚴重造假行爲。

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報導說，黃飛若是華中農業大學動物科學技術學院、動物醫學院教授，擔任動物營養與飼料科學系主任兼黨支部書記，也是研究動物飼料添加劑山竹醇的專家。山竹醇則是一種能夠提高動物生產性能和肉質的化合物。

張黎指出，黃飛若在一篇論文中提到，「將純度爲98.1%的山竹醇分別以200、400和600毫克/千克的添加量添加到豬豬的飼料中」。若按照每千克飼料添加200毫克山竹醇來計算，則1頭豬每天的飼料中就要添加540毫克山竹醇。

爭議之處在於，1毫克山竹醇售價是800人民幣（3530台幣），因此，「僅1頭豬豬吃1天飯，花費就得達到43.2萬人民幣。更別提這篇論文裏面說飼養了80頭豬豬，還餵了52天。僅這個實驗，就給豬豬吃了高達17.97億人民幣的山竹醇」。

報導說，目前「華中農大被查教授論文中18億買豬飼料」的話題已衝上微博熱搜榜第2名，點擊率高達1.4億。許多網友大呼荒謬、不可思議，有人直言，「1頭豬豬吃1天飯就要花費43萬人民幣，這到底是個什麼樣的豬豬啊？？」

在北京一所科研機構曾擔任3年研究生導師的秦先生指出，在網路上搜尋山竹醇餵豬，得出的論文全是黃飛若參與發表的，「意思就是說，他造了假也沒有人拆穿他，沒有人重複他的實驗。別人可能是沒有興趣去重複，或者是看（這個實驗）很貴，就沒有去拆穿他。這樣就會出現這種（18億人民幣餵豬）的情況」。

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