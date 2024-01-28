聯合國機構爆員工參與哈瑪斯大屠殺醜聞 法國跟進凍結援助

UNRWA爆出有工作人員參與哈馬斯大屠殺的醜聞，法國今日也宣布暫停援助UNRWA。示意圖。（路透）

2024/01/28 22:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）近日爆出有雇員參與激進組織哈馬斯（Hamas）10月7日大屠殺的醜聞，其後西方各國接連宣布凍結給UNRWA的援助資金，法國政府今（28）日也決定跟進，成為第10個中斷援助UNRWA的西方國家。

綜合《路透》、《法新社》報導，法國外交部在聲明中表示，「法國不會支付2024年第一季度的新款項，並將決定何時與聯合國及主要捐贈國一同採取行動。」法國外交部還強調，以色列對UNRWA的這份指控「極為嚴重」。

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以色列26日指控UNRWA有員工參與哈馬斯的軍事行動後，美國率先宣布停止撥款給UNRWA，之後澳洲、加拿大、義大利、荷蘭、瑞士、芬蘭、英國與德國也接連表態，決定暫停資助該組織。

UNRWA總專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）則在X平台（之前稱為推特）上表示「加薩的巴勒斯坦人民不需要這種附加的連坐處罰，這玷污了我們所有人。」

UNRWA成立目的是幫助1948年以色列建國時戰爭中的難民，並向加薩、約旦河西岸、約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦人提供教育、衛生和援助服務。該組織為加薩230萬人口中約三分之二提供幫助，並在10月7日襲擊後，以哈戰爭期間發揮關鍵的援助作用。

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