因應俄羅斯威脅 傳美國15年來首次計畫在英國部署核武

英國皇家空軍拉肯希思基地。（資料照）

2024/01/28 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美媒根據一份五角大廈的文件報導，美國計畫15 年來首次在英國部署核武器，以因應俄羅斯不斷升級的威脅。

綜合外媒報導，美軍建議在英國皇家空軍拉肯希思（RAF Lakenheath）基地部署核武。早在冷戰時期，該基地曾部署核彈頭，但隨著來自莫斯科的威脅減弱時，這些飛彈於2008年被拆除。

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根據《每日電訊報》引述五角大廈文件報導，該提案建議在拉肯希思基地放置比廣島原子彈威力強三倍的彈頭。

英國皇家空軍拉肯希思基地是由美國空軍根據英國法規和法律運營，目前由美國空軍第48戰鬥機聯隊駐守，主要運作F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機和F-35閃電II戰鬥機。文件顯示，美國急於部署 B61-12 重力炸彈的計劃。另於6月開始在基地內興建美軍駐紮所需房舍。

針對美媒的報導，五角大廈拒絕評論；而英國國防部發言人堅持一貫的政策，即不確認，也不否認任何特定地點存在核武器，這符合英國和北約的政策。

俄羅斯外交部則對此表示擔憂，並將此舉歸咎於美國和北約對俄羅斯採取了咄咄逼人的立場，此類行為迫使俄羅斯採取反制措施，以維護自身及其盟友的安全利益。

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