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王志安發文扯「支語」歧視中國人 嗆民進黨為何不譴責

前中國央視記者王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，對罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰進行嘲諷與模仿，引發外界撻伐。（圖翻攝自STR Network_YT）

前中國央視記者王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，對罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰進行嘲諷與模仿，引發外界撻伐。（圖翻攝自STR Network_YT）

2024/01/26 14:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前中國央視記者王志安因在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》涉及譏諷民進黨不分區立委候選人陳俊翰，言論充滿歧視引起各界撻伐。他除反嗆「真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法」，今上午又在社群分享日前發起的投票，稱有82%的人認為，中國話被部分台灣人稱作支那語，是對中國人的歧視，他還嗆民進黨「為何不譴責這個表述」。

前中國央視記者王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，對罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰進行嘲諷與模仿，引發外界撻伐，該節目也遭炎上拒看。對此王志安也在X（前身為推特）發文反嗆「真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，不是我。如果真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名？而不是列入安全名單？把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀好麼？」

王志安後續也發起投票，詢問網友「王局在賀瓏秀的發言遭民進黨譴責，你覺得到底誰不夠尊重殘障人士？」、「你認為部分台灣人稱中國話叫支（那）語，是否構成對大陸人的冒犯和歧視？」，兩項投票的結果，分別為「69.3%認為是民進黨不夠尊重殘障人士，30.7%認為是王局」、「81.7%認為支語是對中國人的歧視，18.3%認為不是」。

王志安今上午分享「支語」的投票結果，並發文稱「73800人投票，82%的人認為是歧視，認為不是的只有18%，民進黨為什麼不譴責節目組的這個表述？是因為我們是外國人，被歧視也活該是吧？你們是高貴的有著民主制度的台灣人，我們沒有選票，所以就該當年被日本人叫支那，你們也被叫過支那，現如今又該被一部分台灣人叫是吧？你們既然用顯微鏡看一個綜藝節目，你們為什麼看不到自己的屁股？」

在該文底下雖有許多中國網友留言叫好，但也有一些網友用繁體字留言嗆「好了啦」、「我平常有在看你的影片，但我覺得你這次真的有點誇張了，上節目模仿身障人士就是不對（無關哪個政黨）」、「到現在還死不認錯繼續裝傻。台灣是言論自由的國家，你在台灣鼓吹武統，辱罵總統也不會有罪。你發表歧視身障的言論也沒有罪，但是觸犯了普世的道德標準。」

王志安今上午又在社群分享日前發起的投票，稱有82%的人認為，中國話被部分台灣人稱作支那語，是對中國人的歧視，他還嗆民進黨「為何不譴責這個表述」。（圖擷自X）

王志安今上午又在社群分享日前發起的投票，稱有82%的人認為，中國話被部分台灣人稱作支那語，是對中國人的歧視，他還嗆民進黨「為何不譴責這個表述」。（圖擷自X）

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