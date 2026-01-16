台美對等關稅敲定15％不疊加 賴清德揭4大目標全達成籲朝野支持

賴清德總統表示，談妥對等關稅15％且不疊加，我方承諾政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，並且達成4個目標。（記者蔡淑媛攝）

台美關稅談判歷經9個月今日與美方達成共識，談妥對等關稅15％且不疊加，完成MOU簽署，對此總統賴清德表示，我方承諾政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，並且達成4個目標。

賴清德今天參加台中百工百業博覽會，受訪時針對台美關稅發表談話，強調這次關稅談妥達成4個目標，對等關稅降為15%，同時不疊加；232關稅部分在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率，以及台灣模式得到美國的支持、美國也同意有美國國家隊投資台灣。

第一個目標是對等關稅降為15%，同時不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、美國跟歐盟相同的待遇，過去日本跟美國對過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國相對是對臺灣的商品銷往美國是有競爭優勢的，但是現在大家全部都拉平。反而提供了臺灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

二、232關稅部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率，其他適用232條款的一些商品，包括木材傢俱、汽車零元件或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

三、台灣模式得到美國的支持，後續美國會協助台灣，在土地取得水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚，那這樣有助於台灣的企業跟美國的企業在研發設計，還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

四、不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資的對象包括半導體人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等等，換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴總統表示，今天談判未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望我們國人同胞都能夠團結合作。

此外，總統也感謝鄭麗君、楊珍妮談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，或是在台灣透過視訊的談判，都非常辛苦，另也要感謝蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、國安會，以及行政院相關的部會都非常辛苦。

賴總統也說，在談判的時候都是美國時間，今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，大家才放下心來，大家一起努力，台灣未來會更好，他呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

賴清德總統今天參加台中百工百業博覽會開幕剪綵。（記者蔡淑媛攝）

