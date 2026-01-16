為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    稱「我本來就不是台灣人」 陳玉珍再喊：金門不屬於台灣

    2026/01/16 12:57 即時新聞／綜合報導
    立委陳玉珍。（資料照）

    立委陳玉珍。（資料照）

    反紫光奇遊團成員許美華昨日在臉書發文，透露美國智庫友人幾個月前去拜訪立委陳玉珍，而她對兩岸關係看法是「不擔心中共打過來」，因為中共只會打台北、賴清德，不會打金門，她還說自己「本來就不是台灣人」。陳玉珍今日受訪被問及此事，她回應：「我本來就不是台灣人，我早說過一百遍我不是台灣人。」；陳玉珍還說，金門本來就不屬於台灣，是屬於中華民國，「金門人都不覺得自己是台灣人」。

    國民黨立委陳玉珍日前提出《離島建設條例》修正草案引發討論，許美華昨日爆料，美國智庫友人拜訪陳玉珍，探詢她對兩岸關係看法，結果陳玉珍表示，她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門，更直呼，「我是福建人，我本來就不是台灣人」。

    陳玉珍今日受訪被問及此事，她秀出自己身分證表示，她的出生地寫的就是「福建省金門縣」。陳玉珍反批，台派對金門縣真的很不了解，「金門本來就不屬於台灣」，而是屬於中華民國，中華民國跟台灣不是畫上等號的。「在我們金門人的眼裡，中華民國是包括台澎金馬，其中金馬就是福建省。」

    她也表示，所以自己說「我不是台灣人」沒有錯，金門人都不覺得自己是台灣人，金門人覺得自己是金門人，「因為台灣跟我們是平起平坐的，不要用『大台灣』的想法來霸凌金門好不好？台澎金馬在中華民國裡頭是一樣的位置，金門跟台灣位階是一樣高的。」

    最後她也說：「我本來就不是台灣人，我早說過一百遍我不是台灣人，我是中華民國國民毫無疑問，我是金門人。」

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
