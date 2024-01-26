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WHO示警：歐洲麻疹病例暴增45倍 籲盡快接種疫苗

據世界衛生組織（WHO）指出，去年歐洲麻疹病例增加近45倍，1年內從941人暴增至超過4.2萬人。圖為醫師接種麻疹疫苗。（法新社）

據世界衛生組織（WHO）指出，去年歐洲麻疹病例增加近45倍，1年內從941人暴增至超過4.2萬人。圖為醫師接種麻疹疫苗。（法新社）

2024/01/26 12:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲麻疹病例大爆發，據世界衛生組織（WHO）指出，去年歐洲麻疹病例增加近45倍，1年內從941人暴增至超過4.2萬人，WHO也提醒病例仍在持續增加，呼籲應採取「緊急措施」。

綜合外媒報導，據WHO指出，歐洲各國近幾個月麻疹病例暴增，相較於2022年僅941人，2023年病例卻飆升至4萬2200人，暴增近45倍，且占比最多的是4歲以下幼童，有2/5的病例是1歲到4歲的兒童，1/5的人年齡在20歲以上。

WHO歐洲地區是由53個國家組成，據指有40個國家都出現麻疹病例，且狀況最嚴重的是俄羅斯及哈薩克，都有大約1萬例。西歐則是以英國最多，有183例。日前英國也因病例激增而宣布全國性事件。

世界衛生組織指出，在武漢肺炎疫情大流行期間，接種麻疹疫苗的兒童減少，在疫情解封後，跨境旅遊人潮持續湧現，導致病毒快速傳播流竄，所以才會造成麻疹恢復流行。據指在2020年至2022年間，WHO歐洲地區約有180萬名嬰兒未接種麻疹疫苗。

WHO也警告，即使是已經實現麻疹消除狀態的國家，也面臨大規模疫情爆發的風險。並提醒若民眾持續不給小孩接種疫苗，預估狀況會持續惡化，強烈建議應盡快提高疫苗覆蓋率，並指所有社區95%的兒童需要接種兩劑麻疹疫苗，才能防止這種高度傳染性疾病的傳播。

WHO也指出，麻疹具有高度傳染性，主要透過飛沫傳染，對任何年齡都可能是一種嚴重的疾病。初期通常會出現高燒和皮疹等症狀，一般會在10天內消失，但須注意併發症，例如肺炎、腦膜炎、失明和癲癇等，嚴重甚至恐危及生命。

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