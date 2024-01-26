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學生拿步槍！組織犯罪猖獗 墨國志願部隊招青少年加入

位於墨西哥格瑞羅州的村莊阿亞瓦爾坦帕，近日綁架案頻傳，志願警察部隊不得已選擇招募年僅12歲的學童加入。 （路透）

位於墨西哥格瑞羅州的村莊阿亞瓦爾坦帕，近日綁架案頻傳，志願警察部隊不得已選擇招募年僅12歲的學童加入。 （路透）

2024/01/26 09:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥農村地區近日綁架案頻傳，1支志願警察部隊表示因勤務不堪負荷，已招募年僅12歲的學童加入，顯見該國部分地區因組織犯罪猖獗，正面臨嚴峻處境。

據《路透》報導，位於墨西哥西南部格瑞羅州（Guerrero）的村莊阿亞瓦爾坦帕（Ayahualtempa），本週數名學齡孩童不分性別，均頭戴面罩、手持步槍和棍棒，在當地運動場周邊遊行，宣示加入該村落的志願巡邏隊。

當地1名被招募的青少年接受墨西哥「千禧電視台」（Milenio Television）採訪時，介紹了他接受射擊訓練的過程，並稱「由於（組織犯罪）無法無天，我們無法學習」​​。

格瑞羅州是墨西哥最貧窮的地區之一，近日暴力事件不斷升級。人權組織指出，光是今年1月初犯罪集團米卻肯家族（Familia Michoacana）發動的無人機襲擊，便已造成約30人喪生。

格雷羅州檢察官辦公室表示，阿亞瓦爾坦帕1個家族的4名成員19日被綁架後，至今音訊全無。當地官員托里比奧（Antonio Toribio）強調，未成年青少年正加入志願警察部隊，全力捍衛全村約700名居民的安全；成年人則投入搜尋失蹤人員的隊伍。

托里比奧說：「我們不會再允許他們綁架村民，也不會再讓人們繼續失蹤。」這並非格雷羅州境內第一次建立未成年武裝力量，地方當局一直試圖打擊強大的販毒集團。

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