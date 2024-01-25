加入北約就差臨門一腳！瑞典、匈牙利總理將會談

瑞典總理克里斯特森（右）接受匈牙利總理奧班（左）的會談提議。（法新社）

2024/01/25 23:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國會23日正式批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），目前僅剩匈牙利尚未批准，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）昨天（24日）透露支持瑞典加入北約，但國會議長克韋爾（László Kövér）持反對意見。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）已接受奧班本週先前的提議，兩人將舉行會談。

《衛報》報導，奧班在提議中說，他認同更深入的政治對話確實有益雙邊關係進展，包括「獅鷲」（Gripen）戰機的合作等，若匈牙利完成批准瑞典加入北約，兩國關係將奠定堅實的基礎，增進相互理解與信任。

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奧班昨天（24日）說，他將敦促匈牙利國會投票支持瑞典加入北約，但國會議長克韋爾今天卻說「此事不急」，同時批評瑞典對匈牙利的態度「傲慢又目中無人」。克韋爾續指，他目前並不支持瑞典入約，但他願意給瑞典機會，期待其接下來有什麼表現，讓他心甘情願轉換立場。

事實上，奧班在其執政黨中占主導地位，議員們對他的指示唯命是從，因此現在瑞典入約又節外生枝，讓各界質疑匈牙利的誠意。

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