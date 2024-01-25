為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

加入北約就差臨門一腳！瑞典、匈牙利總理將會談

瑞典總理克里斯特森（右）接受匈牙利總理奧班（左）的會談提議。（法新社）

瑞典總理克里斯特森（右）接受匈牙利總理奧班（左）的會談提議。（法新社）

2024/01/25 23:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國會23日正式批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），目前僅剩匈牙利尚未批准，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）昨天（24日）透露支持瑞典加入北約，但國會議長克韋爾（László Kövér）持反對意見。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）已接受奧班本週先前的提議，兩人將舉行會談。

衛報》報導，奧班在提議中說，他認同更深入的政治對話確實有益雙邊關係進展，包括「獅鷲」（Gripen）戰機的合作等，若匈牙利完成批准瑞典加入北約，兩國關係將奠定堅實的基礎，增進相互理解與信任。

奧班昨天（24日）說，他將敦促匈牙利國會投票支持瑞典加入北約，但國會議長克韋爾今天卻說「此事不急」，同時批評瑞典對匈牙利的態度「傲慢又目中無人」。克韋爾續指，他目前並不支持瑞典入約，但他願意給瑞典機會，期待其接下來有什麼表現，讓他心甘情願轉換立場。

事實上，奧班在其執政黨中占主導地位，議員們對他的指示唯命是從，因此現在瑞典入約又節外生枝，讓各界質疑匈牙利的誠意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瑞典有望數日內加入北約 美大使：國會將批准軍售土耳其F-16
2024/01/25 21:32

瑞典有望數日內加入北約 美大使：國會將批准軍售土耳其F-16
土耳其放行瑞典入北約 拜登促國會盡速批准F-16軍售案
2024/01/25 11:01

土耳其放行瑞典入北約 拜登促國會盡速批准F-16軍售案

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
俄軍運輸機墜毀 傳載65烏國戰俘
2024/01/25 05:30

俄軍運輸機墜毀 傳載65烏國戰俘
拖了20個月！ 土耳其國會批准瑞典加入北約
2024/01/24 11:31

拖了20個月！ 土耳其國會批准瑞典加入北約

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播