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北約啟動冷戰後最大規模軍演 俄總統普廷奔東歐飛地視察

北大西洋公約組織24日展開冷戰以來最大規模軍演，圖為去年4月波蘭與北約聯合軍演的畫面。（法新社檔案照）

北大西洋公約組織24日展開冷戰以來最大規模軍演，圖為去年4月波蘭與北約聯合軍演的畫面。（法新社檔案照）

2024/01/25 20:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）因應俄羅斯威脅，24日展開冷戰以來最大規模軍演，測試因應俄羅斯攻擊的能力。俄國總統普廷則在這場軍演啟動後，25日到鄰北約東翼的俄國飛地加里寧格勒視察。

美國海軍船塢登陸艦「甘斯頓霍爾號」（USS Gunston Hall）24日駛離維吉尼亞州諾福克（Norfolk），象徵美國與北約盟國的「2024年堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）軍演啟動。北約發言人艾興勞布（Matthias Eichenlaub）在社群媒體發文，「北約今天展開1988年以來最大規模軍事演習，9萬名人員參與這場跨北大西洋和歐洲的演習」。

這是北約自1988年「返德者（Reforger）」軍演後，最大規模演習，共有9萬名部隊、50多艘航空母艦、驅逐艦等各式艦艇、逾80架戰鬥機、直昇機和無人機，以及坦克等1100輛各式戰鬥車輛參與，模擬北約成員國如何因應俄羅斯等敵人的攻擊。演習區域涵蓋北美到歐洲的北約東翼，將持續進行到5月。

北約在宣佈演習開始的聲明中，並未提到俄羅斯，但是該聯盟最高戰略文件將俄羅斯列為對北約成員國安全最重大和直接的威脅。北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）說，「聯盟將展現透過部隊從北美跨大西洋調動，強化歐洲—大西洋地區的能力」。

就在北約展開軍演後，俄國總統普廷25日到俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）視察。加里寧格勒臨波羅的海，南、北分別與北約成員國波蘭和立陶宛接壤。俄國官媒《俄羅斯新聞社（RIA）》和《塔斯社（TASS）》引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說法，普廷此行是事先安排好的公務行程，並非意在對北約釋放訊息，但是他也說，波羅的海國家的「軍國主義言論」對加里寧格勒帶來風險。

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