控卡達金援哈瑪斯 以色列極右翼部長：必須為10/7大屠殺負責

以色列財政部長史莫崔赫（見圖）指控卡達支持恐怖主義，且需為哈瑪斯屠殺以色列公民這件事負任。（路透）

2024/01/25 19:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在卡達斡旋下，以色列與激進組織哈瑪斯（Hamas）去年11月一度停戰，部分以色列人質得以與家人團聚，不過，立場極右翼的以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）並不因此感激卡達，他今（25）日指控卡達私下金援哈瑪斯，也需要為去年10月7日，以色列人民遭到大屠殺的慘劇負責。

《法新社》報導，史莫崔赫在X平台（先前稱為推特）發文指稱：「卡達是個支持恐怖主義且提供資金給恐怖主義的國家。」他並宣稱卡達贊助哈瑪斯組織，需為哈瑪斯屠殺以色列公民這件事負上責任。

請繼續往下閱讀...

除了卡達，史莫崔赫也指責西方國家「虛偽」，因為這些國家與卡達密切保持著關係，「西方有能力且應當對卡達施加更多壓力，立刻讓人質獲釋。有一件事很清楚：加薩戰後的事務，任何一丁點卡達都不會牽涉在內。」

史莫崔赫發表這些言論前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也作出了類似發言，他本週對人質家屬說，卡達在協調讓人質獲釋這件事情上「有問題」。

哈瑪斯高層阿爾諾諾（Taher al-Nono）則發出聲明為「姊妹國家卡達」辯護，「我們可以斷言，卡達正發揮著積極的政治作用，以阻止針對我方人民的侵略行為。」阿爾諾諾更警告納坦雅胡與史莫崔赫，他們的言詞只會妨礙「交換囚犯」的進展。

קטר היא מדינה תומכת טרור ומממנת טרור. היא הפטרונית של חמאס והיא אחראית במידה רבה לטבח שביצע חמאס באזרחי ישראל. היחס של המערב כלפיה צבוע ומבוסס על אינטרסים כלכליים פסולים. המערב יכול וצריך להפעיל עליה מנופים חזקים בהרבה ולהביא לשחרור החטופים באופן מידי.》 https://t.co/ziQpGs6ROX — בצלאל סמוטריץ' （@bezalelsm） January 24, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法