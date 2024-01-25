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控卡達金援哈瑪斯 以色列極右翼部長：必須為10/7大屠殺負責

以色列財政部長史莫崔赫（見圖）指控卡達支持恐怖主義，且需為哈瑪斯屠殺以色列公民這件事負任。（路透）

以色列財政部長史莫崔赫（見圖）指控卡達支持恐怖主義，且需為哈瑪斯屠殺以色列公民這件事負任。（路透）

2024/01/25 19:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在卡達斡旋下，以色列與激進組織哈瑪斯（Hamas）去年11月一度停戰，部分以色列人質得以與家人團聚，不過，立場極右翼的以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）並不因此感激卡達，他今（25）日指控卡達私下金援哈瑪斯，也需要為去年10月7日，以色列人民遭到大屠殺的慘劇負責。

《法新社》報導，史莫崔赫在X平台（先前稱為推特）發文指稱：「卡達是個支持恐怖主義且提供資金給恐怖主義的國家。」他並宣稱卡達贊助哈瑪斯組織，需為哈瑪斯屠殺以色列公民這件事負上責任。

除了卡達，史莫崔赫也指責西方國家「虛偽」，因為這些國家與卡達密切保持著關係，「西方有能力且應當對卡達施加更多壓力，立刻讓人質獲釋。有一件事很清楚：加薩戰後的事務，任何一丁點卡達都不會牽涉在內。」

史莫崔赫發表這些言論前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也作出了類似發言，他本週對人質家屬說，卡達在協調讓人質獲釋這件事情上「有問題」。

哈瑪斯高層阿爾諾諾（Taher al-Nono）則發出聲明為「姊妹國家卡達」辯護，「我們可以斷言，卡達正發揮著積極的政治作用，以阻止針對我方人民的侵略行為。」阿爾諾諾更警告納坦雅胡與史莫崔赫，他們的言詞只會妨礙「交換囚犯」的進展。

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