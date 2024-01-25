還沒死？湖面冰封「整隻鱷魚凍住」 專家曝超狂生存手法

有網友拍到鱷魚被湖面「冰封」（左圖），只剩鼻孔露出（右圖）的畫面。（圖擷取自TitTok/@TwoGuysandSomeLand）

2024/01/25 22:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣這幾天遭到入冬最強寒流侵襲，使得氣溫急降，但仍不致於使湖面結冰。近日，有網友在美國北卡羅來納州的沼澤公園（Swamp Park）拍到一隻鱷魚被湖面「冰封」，只剩鼻孔露出的畫面，引起網友熱議。

綜合外媒報導，飼養員派瑞（Scott Perry）分享了一段影片，畫面中可以看到鱷魚只露出一個鼻頭在水面上。派瑞則開玩笑地表示，「牠們真的被凍住了，現在有鱷魚冰柱。」。隨後，他甚至用手觸摸鱷魚的鼻頭，驚呼道，「我這輩子從沒想過會做這種事」。不過，派瑞也強烈呼籲大眾切勿模仿此舉。

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派瑞對此場景解釋，由於天氣極端寒冷，短吻鱷是冷血動物，無法主動調節體溫。當牠們遇到極寒狀態時，會進入類似冬眠的「低代謝狀態」（brumation），因此看起來一動不動，以節省能量。鱷魚僅露出鼻孔在水面上，是為了確保在水面結凍時仍能夠呼吸，避免在水下窒息。

影片上傳至TitTok已有2300萬的觀看次數，網友紛紛留言表示，「從未見過這樣的事情」、「鼻孔被堵住怎麼辦」、「好怕鱷魚突然跳起來」、「看起來像死了」、「大自然果然很神奇」。

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