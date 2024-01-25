縱火犯青葉真司判死 京阿尼社長：一想到逝去員工遺憾絲毫未減

京阿尼社長八田英明透過律師發表聲明，「即使做出了判決，我的遺憾也絲毫沒有改變；一想到死去的員工、受害的員工以及身邊的人的遺憾，我仍感到非常心痛。」（美聯社）

2024/01/25 17:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫公司（京阿尼）在2019年7月18日，遭到青葉真司蓄意縱火，釀成36人死亡、33人輕重傷的慘劇，今（25日）京都地方法院一審宣判青葉真司死刑；對此，京阿尼社長八田英明表示：「即使做出了判決，我的遺憾也絲毫未減。」

綜合日本媒體報導，京都地方法院今對京阿尼縱火案宣判，被告青葉真司有罪，判處死刑，審判長宣判時指出，36名死者「死前所遭受到的痛苦與恐懼是難以形容的」，痛批縱火行為極其殘忍且令人髮指。

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對於一審結果，京阿尼社長八田英明透過律師發表聲明，向長期以來肩負著沉重責任和負擔的法官、警察、以及其他為審判辛勤工作的人們表示敬意，他表示：「即使判決結果出爐，我的遺憾也絲毫沒有改變；一想到死去的員工、受害的員工以及身邊的人的遺憾，我仍感到非常心痛。」

八田英明說：「我們非常珍惜那些被她們全心全意所製作出來的作品，並希冀未來能繼續創作新的作品，為了延續他們的志向，我們全體社員，將會上下一心，日復一日地繼續努力。」

最後八田英明指出，在事件發生之後，選擇加入的年輕人不在少數，「今後我們將繼續珍惜所有的工作人員，致力讓每個人都能在這裡展現自己的才華。不斷去創作出更多的作品。」

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