筆記本裡小地圖台灣標示為國家 韓旅客竟遭中國海關扣留

韓國一名旅客日前在瀋陽桃仙國際機場入境中國時，因行李中一本筆記本內附地圖上疑將台灣標示成國家，旅客因此被海關扣留，圖為桃仙國際機場。（歐新社）

2024/01/25 20:21

〔中央社〕韓國一名旅客日前入境中國時遭海關攔下，檢查行李發現其中一本筆記本內附地圖上疑將台灣標示成國家，旅客因此被海關扣留約一小時才放行。

韓聯社報導，這名72歲鄭姓旅客24日從仁川機場搭乘大韓航空前往瀋陽，但在瀋陽桃仙國際機場過安檢時被海關人員攔下，要求打開行李檢查，之後被指出行李中一本筆記本內附的地圖有問題。

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筆記本內附的韓文版世界地圖以粗體字標記各個國家名稱，首都則以紅字標示，「台灣」與「台北」正是分別以粗體字及紅字標示，遭海關人員質疑可能使人「將台灣省誤認為獨立國家」，違反一個中國，西藏一帶國境標示也過度模糊，因此將鄭姓旅客扣留調查。

鄭姓旅客向媒體大呼冤枉，表示「連筆記本裡有附地圖都不知道」，且地圖字體小，不仔細看根本不會發現海關人員所稱的問題所在。鄭姓旅客致電當地僑胞請求協助後，才終於在一個多小時後獲釋，但筆記本中的地圖被撕下沒收，出境時才能向海關領回。

已因工作往來中國長達30多年的鄭姓旅客表示，第一次遇到這種狀況。他也不滿表示，若物品有問題就扣押物品即可，何必連人都扣留。自己因為會中文，還能跟海關溝通，若是第一次訪問中國的外國旅客遇到這種狀況，肯定會很害怕。

韓國駐瀋陽領事館目前正就此事確認來龍去脈，若中國海關確實過當執法，將強烈要求中方採取措施防止這類事件再次發生，也提醒民眾盡量避免攜帶可能引起爭議的地圖等物品入境中國。

報導指出，因小小的地圖扣留旅客的狀況相當罕見，可能讓外國旅客對中國印象更差，影響赴中旅遊意願。

中國先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖國境約3年，去年1月邊境管制解封，但赴中旅遊的觀光客人數始終不見起色，去年上半年僅恢復到疫情前的5.5%。近來持續對泰國、韓國、美國等祭出免簽證或簽證費優惠等措施，但若這類敏感事件續增，再多的優惠措施恐怕也無法挽回旅客的心。

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