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太扯！瘋狂放屁男怒嗆同班機旅客 美國航空緊急返登機口

美國航空1架客機預計從亞利桑那州飛往德州，機上1名男乘客登機不久後開始狂放屁，還情緒失控與其他乘客起口角衝突，客機緊急折返登機口並要求男子下機。（路透資料照）

美國航空1架客機預計從亞利桑那州飛往德州，機上1名男乘客登機不久後開始狂放屁，還情緒失控與其他乘客起口角衝突，客機緊急折返登機口並要求男子下機。（路透資料照）

2024/01/25 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空1架客機預計從亞利桑那州飛往德州，機上1名男乘客登機不久後開始狂放屁，還情緒失控與其他乘客起口角衝突，空服員上前制止該男不良行為，原以為事情暫時告一段落，未料原本正滑行準備起飛客機緊急返回登機口，並強制要求男子下機，消息曝光引發矚目。

綜合外媒報導，1名網友於美國論壇網站Reddit發文，他在當地時間14日搭乘美國航空客機，剛入座就發現座位附近1名男乘客口中呢喃「該死的地獄」，數分鐘後多數乘客都入座，當時飛機還沒有離開登機口，該男卻突然大聲說「你覺得這很粗魯嗎？那這味道如何？」然後開始狂放屁，接續又不滿其他乘客吃東西飄散味道，該男怒吼「大家！讓我們同時吃下最臭的食物吧！」

這名網友回憶，隨後其他周圍乘客忍不住回嗆「我想我們都同意你才是最粗魯的人」、「你可以選擇坐私人飛機」，空服員見狀上前制止男子不良行為，原以為事情暫告一段落，飛機開始滑行準備起飛，但數分鐘後機艙廣播航班緊急返回登機口，空服員同時告知該男「你將不會留在這趟航班」，男子最終配合下機。

這名網友坦言，「其實男子被帶下機時，我們其他乘客都鬆了一口氣，因為很擔心他接下來可能又會失控做出什麼事情，班機僅延誤約15分鐘至30分鐘，美國航空處理得很迅速。」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「建議他去搭廉航精神航空（Spirit Airlines），那家應該不會趕他」、「我認為這名放屁男應該需要一段時間才能搭上另一架航班，他應該被列在名單上」，還有人笑說「歡迎他去搭乘除臭航空」。

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