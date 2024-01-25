嗆完菲律賓換越南 中越為西沙南沙群島大打口水戰

中國國家主席習近平去年12月訪問越南，與越南總理范明正等高層官員舉行會談。（法新社檔案照）

2024/01/25 01:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平甫於去年12月對越南進行國是訪問，但一個多月後，兩國又再次因為南海主權爭議大打口水戰。針對越南外交部對1974年西沙群島海戰40週年的發言，中國外交部24日重申，西沙群島（Paracel Islands，越南稱黃沙群島）和南沙群島（Spratly Islands，越南稱長沙群島），均為有充分歷史和法理依據的中國領土。

越南外交部發言人20日在回應越南媒體提問時也說，越南有充分法理依據和歷史證據，對「黃沙群島」和「長沙群島」擁有主權。

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中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上還聲稱，中國最早發現、命名、開發經營這些群島，並持續對其行使主權管轄，「中方一貫反對相關國家對中國領土提出非法主張，並將繼續堅定維護自身主權。」

習近平去年12月12至13日訪問越南，雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化「全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手建構具有戰略意義的中越「命運共同體」，但越南方面對此反應冷淡。

有跡象表明，中越兩國對南海島礁的主權爭端開始加劇。衛星影像顯示，中國在實際控制的西沙群島最南端的中建島（Triton Island，越南稱Đảo Tri Tôn）種植海馬草，並拼出巨幅中國國旗和中共黨旗，以及中文「祖國萬歲」，宣示主權意味濃厚。

2022年9月到2023年10月的衛星影像也顯示，中國在中建島上開闢一條長約600公尺、寬15公尺的簡易跑道，還出現看似直升機停機坪和籃球場的建築物。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，過去10年，中國在南海完成16項填礁造島或填海造島工程，而越南為了抗衡中國，也對南海20個島礁進行填海造島工程，造陸面積約3.5平方公里。

CSIS亞洲海事透明倡議（AMTI）去年11月發表的報告顯示，越南最新一輪在南沙群島的擴建工程始於2021年，其中又以柏礁（Barque Canada Reef）工程最受矚目。儘管越南造陸總面積僅約中國造陸面積的4分之1，但越南是僅次於中國，在南海填海造陸面積最大的國家。

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