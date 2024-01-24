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驚動習近平！江西新余爆惡火 已知39死9傷

中國江西省新余市一棟建築今天（24日）下午發生大火。（圖翻攝自微博）

中國江西省新余市一棟建築今天（24日）下午發生大火。（圖翻攝自微博）

2024/01/24 21:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省新余市一棟建築今天（24日）下午發生大火，目前已知這場火災造成39人身亡、9人受傷，目前還有人員受困，搜救工作仍在進行中。中國國家主席習近平稍早也針對這次事件作出「重要指示」。

綜合中媒報導，今天下午3點24分左右，江西新余市渝水區一棟建築爆發惡火，巨量濃煙竄天數十公尺高的驚悚畫面在網上瘋傳，可以看到火勢相當猛烈。目前搜救工作持續進行中，據悉還有受困人員，截至晚間8點，已知有39人罹難、9人受傷。

當地民眾指出，起火點似乎是在地下一樓，事發建築內有網咖和職業培訓機構，火災發生後，多人從2樓窗戶跳下逃生的過程也在網上曝光，民警在地面鋪設床墊接住跳下來的人。

這起事件也驚動習近平，晚間透過官媒發表「重要指示」，要求全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員家屬安撫善後等工作，「這是近期發生的又一起重大安全生產事故，要盡快查明原因，依法嚴肅追責，進行深刻反思。各地區和有關部門要深刻吸取教訓，克服麻痺思想和僥幸心理，進一步壓實安全生產責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。」

中國務院總理李強也說，「要求組織力量抓緊搜救被困人員，全力救治傷員，最大限度減少傷亡，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。近期多地連續發生火災事故，造成重大人員傷亡，國務院安委會要督促各地各有關方面，狠抓安全責任和措施落實，加強重點領域、薄弱環節安全隱患排查整治，不留死角盲區。」

中國江西省新余市一棟建築失火。（圖翻攝自微博）

中國江西省新余市一棟建築失火。（圖翻攝自微博）

中國江西省新余市一棟建築今天（24日）下午驚傳祝融。（圖翻攝自微博）

中國江西省新余市一棟建築今天（24日）下午驚傳祝融。（圖翻攝自微博）

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