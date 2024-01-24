認了！ 拜登：川普將成共和黨總統候選人

美國今年11月總統大選預料將再次上演拜登（左）對決川普（右）的戲碼。（法新社）

2024/01/24 18:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新罕布夏州23日舉行共和黨黨內初選，前總統川普擊敗前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），贏得該州共和黨初選，使得川普代表共和黨競選總統的機率大幅提升。拜登總統隨後發表聲明承認，「很明顯」川普將成為2024年共和黨提名人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在一份聲明中說：「現在很明顯，川普將成為共和黨提名人。我向全國傳達的訊息是，賭注再高不過了：我們的民主、我們的個人自由，從選擇權到投票權。我們的經濟經歷了新冠疫情以來全球最強勁的復甦，所有人都處於危險之中，」拜登在一份聲明中說。

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儘管拜登決定跳過新州初選，選票上沒有他的名字，但《美聯社》報導，拜登也已贏得新州民主黨初選。拜登感謝他的新州支持者代表他，參與了草根「海選」活動（write-in，指由投票人填寫候選人姓名，其姓名未被列入選票），稱其為「對我們民主進程的承諾的歷史性表現」。

不過川登競選團隊顯然沒有配合這些活動，拜登的名字並不在23日的初選選票上，這是因為民主黨本次破例改在南卡羅萊納州舉行首場黨內初選。

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