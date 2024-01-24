隱瞞住院後首度露面 美國防長遠端開視訊會議

美國國防部長奧斯汀本週二在烏克蘭國防聯絡小組視訊會議上至開幕詞，這是他住院後首度公開露面。（美聯社）

2024/01/24 12:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年元旦手術併發症緊急送醫，經治療後本月15日出院返家，奧斯汀本週二在烏克蘭國防聯絡小組視訊會議上致詞，這是他出院後首度公開露面，在此之前因隱瞞白宮個人病情引外界批評。

根據《CNN》報導，奧斯汀當地時間23日在烏克蘭國防聯絡小組視訊會議上致詞，照片可見他待在1個白色房間，身後有國防部標誌，美國和烏克蘭國旗插在1台疑是列印機上。

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這次會議正值美國國會討論是否繼續就國家安全補充援助計畫之際，包括烏國的援助資金。奧斯汀呼籲應提供烏克蘭更多援助，並指出「沒有可信的證據表明，提供給烏軍的美國裝備遭濫用或非法轉移」。

奧斯汀強調，「有主權和安全的烏克蘭對全球安全至關重要」、「我們絕不能動搖對烏克蘭的支持。」

據悉，奧斯汀於去年底被診斷罹患攝護腺癌，今年元旦因手術併發症緊急送醫住院接受治療約2週，15日出院返家；治療醫生指出，奧斯汀有望完全康復，他的癌症預後非常好。五角大廈曾發布聲明，奧斯汀在遠端工作期間將擁有「完全存取」安全通訊能力的權限。

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