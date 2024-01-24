隱瞞住院後首度露面 美國防長遠端開視訊會議
2024/01/24 12:49
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年元旦手術併發症緊急送醫，經治療後本月15日出院返家，奧斯汀本週二在烏克蘭國防聯絡小組視訊會議上致詞，這是他出院後首度公開露面，在此之前因隱瞞白宮個人病情引外界批評。
根據《CNN》報導，奧斯汀當地時間23日在烏克蘭國防聯絡小組視訊會議上致詞，照片可見他待在1個白色房間，身後有國防部標誌，美國和烏克蘭國旗插在1台疑是列印機上。
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這次會議正值美國國會討論是否繼續就國家安全補充援助計畫之際，包括烏國的援助資金。奧斯汀呼籲應提供烏克蘭更多援助，並指出「沒有可信的證據表明，提供給烏軍的美國裝備遭濫用或非法轉移」。
奧斯汀強調，「有主權和安全的烏克蘭對全球安全至關重要」、「我們絕不能動搖對烏克蘭的支持。」
據悉，奧斯汀於去年底被診斷罹患攝護腺癌，今年元旦因手術併發症緊急送醫住院接受治療約2週，15日出院返家；治療醫生指出，奧斯汀有望完全康復，他的癌症預後非常好。五角大廈曾發布聲明，奧斯汀在遠端工作期間將擁有「完全存取」安全通訊能力的權限。