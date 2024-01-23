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SHEIN官網商品照「驚見露點」！攝影師遭金屬鈕扣出賣 網友全看光

SHEIN官方網站販售的一款皮衣外套照片，金屬鈕扣竟反射出攝影師裸體的畫面。（擷取自社交平台「Ｘ」/@えびの）

SHEIN官方網站販售的一款皮衣外套照片，金屬鈕扣竟反射出攝影師裸體的畫面。（擷取自社交平台「Ｘ」/@えびの）

2024/01/23 23:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國快時尚品牌SHEIN先前才被日本平價品牌UNIQLO指控抄襲，不料，近日又被網友發現，SHEIN官方網站販售的一款皮衣外套商品照片中，竟然反射出攝影師裸體的畫面，引起網友熱議。目前，該商品頁面已被下架。

一位名為えびの的日本網友，21日在社群平台「Ｘ」分享了商品照片並表示，她在SHEIN的官方網站上看到一款皮衣外套時，注意到衣領中間的金屬鈕扣上，反射出攝影師裸體的身影。

照片中可見，SHEIN推出一款特殊造型的黑色長袖皮衣，而攝影師在拍攝商品照片時，卻未察覺到衣服金屬鈕扣映照出自己的身影，結果裸體的影像與皮衣一同登上了SHEIN官網。另外，還有一張照片金屬鈕扣，反射出的是攝影師拿著照相機拍攝。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「太性感了」、「攝影師是男的嗎？」、「是剛洗完澡拍的嗎？對工作太有熱忱了吧」、「服飾公司的人看照片都沒有網友認真」、「能夠注意到這件事的人也挺神奇的」、「拍照上傳的時候一定要小心，除了窗戶和鏡子以外一切會反射的物體」。

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