中國男子自製「火箭筒」放煙火爆炸 重傷斷掌還波及數人送醫

中國河南省有2名男子自製了一根的「火箭筒煙火發射器」，並前往戶外廣場進行測試，不料卻在過程中突然發生爆炸。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2024/01/23 13:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省日前發生一起爆炸意外，有2名年輕男子自製一根「火箭筒煙火發射器」，並扛著火箭筒前往戶外一處廣場進行測試，不料卻疑似在過程中操作不當，導致發生爆炸意外，造成2人手部當場被炸得血肉模糊、近乎斷掌，更傳出有數名路過廣場的民眾，被這起爆炸波及送醫。

綜合中媒報導和中國社群媒體，這起事件發生在河南省焦作市的東方紅廣場。根據焦作市山陽區管理局指出，在19日晚間9點發生一起因煙火爆竹燃放操作不當，引發一起意外事故，有3名燃放者受傷，已及時送醫救治，無生命危險，後續工作正在妥善處置。

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另據目擊事發全程的劉姓民眾指出，當天他看到2名年輕男子，一起扛著疑似自製火箭筒造型的煙火發射器，前往戶外廣場測試。劉姓民眾表示，火箭筒發射器的製造原理，疑似是由一跟電線連接4個砲管，以達到模擬開砲的發射效果，不料這2名男子在操作過程中，火箭筒因為不明原因當場爆炸。

劉姓民眾回憶，2名男子手部當場被炸得血肉模糊，雙雙倒臥在滿地碎片的廣場中央，還有一名剛好路過、離2人較近的人，也因此遭到波及、腹部被炸掉一大塊肉，更有數名路人也被爆炸誤傷，所幸傷勢較輕，事後傷者全被送往醫院救治。事後當地政府已經派員介入調查，發射器爆炸原因及事發過程仍有待釐清。

這起爆炸事故曝光後，引起大批中國網友熱議，除了強烈譴責2人害人害己的自私行為，更紛紛表示，「又是河南」、「真可怕，放個炮，手沒了」、「這不是禮花炮，分明是火箭筒」、「在廣場玩雷管，是恐怖襲擊嗎？」、「用雷管就不是炮仗了，是炸彈啊！」、「完了，整個河南怕是又不能放炮了」、「想起董存瑞遺言，河南人不是好東西」。

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