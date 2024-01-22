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中國媒體最後倔強 經濟觀察報拒刪遷西事件報導

河北遷西縣退休老幹部馬樹山，實名舉報縣委書記李貴富搞形象工程而被逮捕起訴，驚動最高檢察院介入制止。原來率先報導事件的中國經濟觀察報曾被威迫利誘刪稿，但該報頂住壓力拒刪，被形容是「媒體最後的倔強」。（擷自微薄）

河北遷西縣退休老幹部馬樹山，實名舉報縣委書記李貴富搞形象工程而被逮捕起訴，驚動最高檢察院介入制止。原來率先報導事件的中國經濟觀察報曾被威迫利誘刪稿，但該報頂住壓力拒刪，被形容是「媒體最後的倔強」。（擷自微薄）

2024/01/22 16:01

〔中央社〕河北遷西縣退休老幹部馬樹山，實名舉報縣委書記李貴富搞形象工程而被逮捕起訴，驚動最高檢察院介入制止。原來率先報導事件的中國經濟觀察報曾被威迫利誘刪稿，但該報頂住壓力拒刪，被形容是「媒體最後的倔強」。

河北遷西縣退休老幹部馬樹山，上月因為實名舉報遷西縣委書記李貴富搞形象工程勞民傷財，遭當地公安檢察機關逮捕起訴，經媒體披露引發社會譁然後，驚動最高檢察院介入制止並展開追責。

中國微信公眾號「新海言」20日發文表示，經濟觀察報是主流媒體中最早也是唯一報導此事，先後發出4篇相關報導，才引起最高檢的重視，救馬樹山於懸崖。

文章表示，經濟觀察報刊登題為「河北一75歲退休幹部舉報當地縣委書記後 被逮捕並提起公訴」的文章後，多路人士前去「滅火」，要求刪除稿件，該報社面對很大壓力，但報社最終扛下壓力，並未屈從各路公關力量，決定不刪除稿件，使得稿件存活下來，被廣泛傳播。

文章形容，這顯現了「媒體最後的倔強」，該報社能堅持輿論監督並擔負風險監督到底，殊為不易，「一稿出，四座起，全是來要求刪稿的。有利誘，有威脅，有拿大局說事，有用感情打牌，唯獨沒人去想馬樹山正在遭遇的不公」。

文章表示，馬樹山的家人找不到營救辦法，恰巧找到了經濟觀察報首席記者李微敖的一位朋友，李微敖便是從這位朋友獲得線索。

文章表示，李微敖拿到線索並進行調查，發現馬樹山在公開報導中是個好人，熱心公益，愛管「閒事」，騎著自行車走街串巷了解民生民意等，認為這樣一個人何以突然成了階下囚，而且以如此快抓快捕的方式，顯然這並不正常，有探究的必要。

文章又指，有關馬樹山的報導，從收到線索到最後把稿子發出來，共耗費了一個多月，就連馬樹山舉報的縣委書記街道亮化問題，記者都做了紮實的採訪。

文章形容：「報紙上髒點兒，社會就乾淨了；報紙上乾淨了，社會就髒了。」輿論監督不是洪水猛獸，而是社會進步、公平正義的得力助手。並非只有表揚、誇獎和歌頌才是正能量，批評也是正能量，「有時批評產生的能量，更正」。

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