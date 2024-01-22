如何有效打擊葉門叛軍？ 專家建議美國「轉守為攻」

專家認為，美國應該致力於摧毀青年運動發動攻擊的能力，要從防禦轉變為進攻。圖為美軍驅逐艦發射飛彈。（法新社）

2024/01/22 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）近期攻擊往來紅海的商船，美國與英國雖然針對青年運動發動空襲、攔截飛彈，不過青年運動仍不斷襲擾商船。專家認為，美國應該致力於摧毀青年運動發動攻擊的能力，要從被動防禦轉變為主動進攻。

根據《美國之音》報導，美國智庫「中東論壇」主任羅曼（Greg Roman）建議，美國及其盟友應立即採取有效行動，包括增加海上巡邏、加強監視與情報蒐集，對青年運動軍事基礎設施進行針對性打擊，實施更強而有力的外交努力也很重要，需要藉此孤立青年運動、切斷其支援網路。

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羅曼認為，青年運動之所以肆無忌憚，是因為還沒付出沉重代價，美國需要調整軍事戰術，聯合所有在紅海、亞丁灣、曼德海峽擁有海上利益的國家，針對青年運動做出強而有力的回應。羅曼也建議，美方應打擊青年運動的軍事領導人，智利於徹底摧毀青年運動針對任何航線發動工及的能力。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員狄米諾（Michael DiMino）則有其他想法，他認為美國加強打擊頻率並不足以威懾青年運動，美國應該將焦點轉向區域聯防，在特定時間內阻止敵軍進入指定區域，而非徹底摧毀敵人。狄米諾表示，美國必須與盟友一起尋找外交或其他方面的制衡能力，紅海航道中斷對於歐洲與中國的經濟影響甚大，「歐洲夥伴應該更加積極地發揮作用」。

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