為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

如何有效打擊葉門叛軍？ 專家建議美國「轉守為攻」

專家認為，美國應該致力於摧毀青年運動發動攻擊的能力，要從防禦轉變為進攻。圖為美軍驅逐艦發射飛彈。（法新社）

專家認為，美國應該致力於摧毀青年運動發動攻擊的能力，要從防禦轉變為進攻。圖為美軍驅逐艦發射飛彈。（法新社）

2024/01/22 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）近期攻擊往來紅海的商船，美國與英國雖然針對青年運動發動空襲、攔截飛彈，不過青年運動仍不斷襲擾商船。專家認為，美國應該致力於摧毀青年運動發動攻擊的能力，要從被動防禦轉變為主動進攻。

根據《美國之音》報導，美國智庫「中東論壇」主任羅曼（Greg Roman）建議，美國及其盟友應立即採取有效行動，包括增加海上巡邏、加強監視與情報蒐集，對青年運動軍事基礎設施進行針對性打擊，實施更強而有力的外交努力也很重要，需要藉此孤立青年運動、切斷其支援網路。

羅曼認為，青年運動之所以肆無忌憚，是因為還沒付出沉重代價，美國需要調整軍事戰術，聯合所有在紅海、亞丁灣、曼德海峽擁有海上利益的國家，針對青年運動做出強而有力的回應。羅曼也建議，美方應打擊青年運動的軍事領導人，智利於徹底摧毀青年運動針對任何航線發動工及的能力。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員狄米諾（Michael DiMino）則有其他想法，他認為美國加強打擊頻率並不足以威懾青年運動，美國應該將焦點轉向區域聯防，在特定時間內阻止敵軍進入指定區域，而非徹底摧毀敵人。狄米諾表示，美國必須與盟友一起尋找外交或其他方面的制衡能力，紅海航道中斷對於歐洲與中國的經濟影響甚大，「歐洲夥伴應該更加積極地發揮作用」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
經濟學人點名埃及約旦 恐爆發違約
2024/01/22 07:20

經濟學人點名埃及約旦 恐爆發違約
應對葉門無人機與飛彈威脅 英國將升級「海毒蛇」飛彈系統
2024/01/21 10:49

應對葉門無人機與飛彈威脅 英國將升級「海毒蛇」飛彈系統

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
葉門叛軍有靠山！ 伊朗革命衛隊與黎巴嫩真主黨皆暗助
2024/01/21 09:24

葉門叛軍有靠山！ 伊朗革命衛隊與黎巴嫩真主黨皆暗助
美軍5度出擊！緊盯葉門叛軍 及時摧毀待射反艦飛彈
2024/01/21 08:40

美軍5度出擊！緊盯葉門叛軍 及時摧毀待射反艦飛彈

大同3C黃金月 除舊佈新送４重好禮
畫面糗曝光！英國掃雷艦相撞 中東出任務大船撞破小船
2024/01/21 06:53

畫面糗曝光！英國掃雷艦相撞 中東出任務大船撞破小船
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播