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極右翼陰謀驅逐移民 估德國140萬人上街抗議

2024/01/22 03:12

〔中央社〕極右翼「德國另類選擇黨」討論大規模驅逐移民的細節經披露後，抗議活動主辦單位指出，德國各地於週末期間有超過140萬人參與反對該黨的示威活動。

法新社報導，光是19日至21日期間就有約100座城巿出現抗議活動。運動組織網絡Campact及運動團體「週五為未來而戰」（Fridays for Future）估計，有超過140萬人走上街頭，傳達「反德國另類選擇黨（AfD）的訊息」。

Campact和週五為未來而戰在聯合聲明中指出：「光是這個星期日，就有約40座城巿出現針對德國另類選擇黨和德國社會右傾趨勢的抗議。」

由於今天在慕尼黑（Munich）參與示威的群眾人數太多，主辦單位基於安全理由而被迫取消原先規劃的遊行，要求群眾解散。

當地警方表示，約10萬人參加這場抗議，比原先登記參加人數多了3倍。法新社記者表示，主辦單位稍早在現場宣布的估計人數為20萬人。

據柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）引述警方公布的數字，柏林今晚有大約10萬人聚集巿中心抗議。

德國調查媒體Correctiv於10日報導，德國另類選擇黨已在與極端主義分子的會議中，就驅逐移民和「沒有被同化的公民」一事進行討論。此事經披露後，引發一波反對此一極右翼政黨的動員。

參與相關討論的包括奧地利「認同運動」（Identitarian Movement）領軍人物塞爾納（Martin Sellner）。此一右翼極端意識形態認同「大取代」（great replacement）陰謀論，宣稱有一個由非白人移民取代土生土長白種歐洲人的陰謀存在著。1130122

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