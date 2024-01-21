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菲總統小馬可仕搭公務直升機看Coldplay演唱會 大批網友氣炸

小馬可仕搭直升機看Coldplay演唱會，引發大批菲律賓網友不滿。（美聯社）

小馬可仕搭直升機看Coldplay演唱會，引發大批菲律賓網友不滿。（美聯社）

2024/01/21 11:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉大都會區糟糕的交通狀況長期被當地民眾詬病，英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團19日在「菲律賓競技場」開唱，當晚菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也到現場觀看演唱會，不過小馬可仕當時是搭乘公務直升機前往，引起許多菲律賓網友批評，認為小馬可仕濫用政府資源。

綜合外媒報導，由於馬尼拉大都會區交通狀況十分糟糕，許多菲律賓網友在社群媒體發文表示，演唱會表定晚上7點開始，但他們可能中午前就要出發。不過社群媒體流傳的影片與照片顯示，菲國總統小馬可仕與第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）搭乘總統專用直升機前往演唱會，直升機在演唱會場館附近的一塊空地上降落，現場還有其他兩架直升機。

小馬可仕搭直升機看演唱會的行為也掀起熱議，菲國網友大多認為，小馬可仕應該以個人名義去參加演唱會，而不是搭乘公務機出席。有網友認為，小馬可仕使用總統專用直升機進行個人或非官方活動，完全是濫用權力與政府資源。也有網友質疑及諷刺：「我們國民付了直升機燃料費、安保人員薪資，誰知道我們是不是還幫他們付了演唱會門票。」、「我是普通的菲律賓納稅人，日常通勤時交通壅塞難解，而我們國家的總統用我的稅款、搭直升機輕鬆到達他的目的地。」

政治評論員雷耶斯（Renato Reyes）批評，小馬可仕搭直升機去演唱會是對於數百萬菲律賓通勤族的嚴重羞辱，因為菲律賓缺乏進步且親民的大眾交通系統，總統在如此糟糕的大眾交通危機中還能搭直升機看演唱會，可見他是不會同情通勤族的，「這就是菲律賓目前的交通狀況」。

針對網友不滿，總統維安小組指出，由於菲律賓競技場是世界上最大的室內體育場，演唱會湧入了約4萬名觀眾，導致周邊道路出現了預期之外的交通堵塞狀況，因為這些狀況對小馬可仕的人身安全造成潛在威脅，因此才選擇搭乘直升機。也有力挺小馬可仕的網友發文替他辯護：「每個國家的總統都是重要人物，安全是他們的首要任務，因為他們領導著整個國家。」

菲國網友大多認為，小馬可仕應該以個人名義去參加演唱會，而不是搭乘公務機出席。（圖擷取自社群平台「X」）

菲國網友大多認為，小馬可仕應該以個人名義去參加演唱會，而不是搭乘公務機出席。（圖擷取自社群平台「X」）

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