梨泰院大規模踩踏釀158死 檢方起訴首爾警察廳長

首爾西區檢察廳週五表示，依業務過失致死罪名起訴首爾警察廳廳長金光浩。（法新社）

2024/01/20 15:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓梨泰院2022年10月29日發生大規模踩踏事件，造成158人死亡。首爾西區檢察廳週五表示，已依業務過失致死罪名起訴首爾警察廳廳長金光浩（Kim Kwang-ho）。

根據《法新社》報導，首爾西部地方檢察廳當地時間19日發布聲明提及，金光浩依業務過失致死遭起訴。梨泰院悲劇案發當天，儘管金光浩能從梨泰院豐富的夜生活預見可能發生過度擁擠帶來的危險，卻沒有採取必要措施，包括部署足夠警力或確保適當的指揮和監督。金光浩是這起悲劇事件中受審的最高級別警官，他遭起訴但沒有被拘留。

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檢方聲明還提到，金光浩「與目前正在受審的龍山區警察局長、龍山區廳長皆因業務過失造成158人死亡、312人受傷」。

報導分析，因涉及處理不當踩踏事件，南韓特別警察小組於去年1月將金正浩與其他警員、救援和地區辦公室等22名官員移送檢方調查。檢方隨後起訴首爾龍山區（包括梨泰院）警察局長和龍山區廳長，然1年多來遲遲未決定是否決定起訴金光浩。

罹難者家屬回應，他們對檢方花費這麼久時間才決定起訴金光浩感到遺憾。家屬們於公開聲明表示，「金光浩必須即刻下台、接受審判，南韓總統尹錫悅也必須立即解除金光浩的職務。」

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