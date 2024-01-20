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川普若獲共和黨提名角逐總統 海利表明拒任副手

美國共和黨籍總統參選人海利（Nikki Haley）（見圖）今天對新罕布什爾州選民表明，若是前總統川普獲提名成為共和黨總統候選人，自己不會擔任川普的副手。（路透）

美國共和黨籍總統參選人海利（Nikki Haley）（見圖）今天對新罕布什爾州選民表明，若是前總統川普獲提名成為共和黨總統候選人，自己不會擔任川普的副手。（路透）

2024/01/20 15:07

〔中央社〕美國共和黨籍總統參選人海利（Nikki Haley）今天對新罕布什爾州選民表明，若是前總統川普獲提名成為共和黨總統候選人，自己不會擔任川普的副手。

路透社報導，正在挑戰川普爭取共和黨總統提名的海利長久以來都說自己不會「為了當老二而選」。

美國媒體報導指出，海利本週在傾向獨立派的新罕布什爾州造勢時，明確排除在11月大選中以副手身分競選。

政治新聞網站Politico和「華盛頓郵報」報導，海利今天在新罕布什爾州安模斯特（Amherst）一間餐廳向選民表示：「我不想當任何人的副總統，這沒得商量。」

根據華郵，海利還說：「我一直都這麼說。那是他們玩的遊戲，我不會奉陪。我不想當副總統。」

以較為溫和的共和主義聞名的新罕布什爾州23日將舉行初選，曾在川普政府擔任駐聯合國大使的海利正在該州進行巡迴演講，並且進一步與川普劃清界線。

新罕布什爾州半開放式的初選也能吸引更多中間派選民，這些人可能會因為川普受到刑事指控、他日益專制的言詞和企圖推翻2020年競選連任失敗結果，而對川普反感。

川普15日剛在愛荷華州黨團會議旗開得勝，海利必須在共和黨第2場初選中縮小差距，以挫川普銳氣。

爭取代表共和黨在11月大選中挑戰現任總統拜登的第3人選，依然只有佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

川普本月稍早表示，如果他獲得提名，他已經知道副手人選是誰，但拒絕透露任何人的姓名。

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