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甫在美買6300萬房 Google中國籍清大學霸工程師狠心殺妻

27歲華裔男子陳立人（左）因不明原因攻擊妻子于瑄一（右），當地檢方以涉嫌謀殺重罪起訴，若罪名成立可能面臨終身監禁，不得假釋。（圖擷自微博）

27歲華裔男子陳立人（左）因不明原因攻擊妻子于瑄一（右），當地檢方以涉嫌謀殺重罪起訴，若罪名成立可能面臨終身監禁，不得假釋。（圖擷自微博）

2024/01/20 11:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖塔克拉拉郡洛思阿圖斯（Los Altos）18日發生1起夫殺妻命案。來自中國的一對年輕夫妻都在Google擔任工程師，27歲華裔男子陳立人（音譯，Liren Chen）因不明原因攻擊華裔妻子于瑄一（音譯，Xuanyi Yu），當地檢方以涉嫌謀殺重罪起訴，若罪名成立可能面臨終身監禁，不得假釋。

根據美國《世界日報》報導，當地警方16日上午獲報，前往陳立人與于瑄一家中查看，發現于瑄一躺在地上，頭部有嚴重鈍器傷，住宅地板、牆壁和臥室門背面有大量血跡，警員當場判定于女已斷氣身亡。

警員發現陳男右手腫脹、發紫，衣服、退、手臂有血跡，左前手臂有抓痕，警方詢問陳立人，他提及「我打了妻子」、「昨天」。警方推斷，陳立人曾多次打擊妻子于瑄一頭部，因涉嫌蓄意謀殺，已被聖塔克拉拉郡（Santa Clara）檢方起訴謀殺罪，尚不清楚嫌犯犯案動機。

據《世界報》記者獨家取得檢方的指控書指出，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示陳立人「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。

報導提及，夫妻2人都在Google公司擔任軟體工程師，命案地點街區寧靜幽美高級住宅學區，治安良好，因此引起加州當地華人矚目。據公開資料顯示，這間房屋去年3月以約200萬美元（約新台幣6302萬元）成交，夫妻搬進這條街不到半年。

據了解，兇嫌與被害人均於2018畢業於中國名校清華大學，隨後雙雙前往美國攻讀碩士，畢業後陳立人2020年3月進入Google公司擔任軟體工程師，于瑄一則在2021年6月進入Google成為軟體工程師。中國媒體稱，被害人于瑄一2014年還是吉林省理科的高考狀元。

據聖塔克拉拉郡警監獄表示，陳立人住院中、不得保釋，目前在醫院等待法庭聽證會，截至當地時間19日上午尚未提審，若罪名成立，將面臨終身監禁，不得假釋。

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