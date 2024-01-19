遷西老幹部舉報縣委書記遭逮捕起訴 重創中國司法

河北遷西縣退休老幹部馬樹山實名舉報縣委書記，竟遭逮捕起訴，社會譁然，驚動最高檢察院介入制止追責。示意圖。（歐新社檔案照）

2024/01/19 19:26

〔中央社〕河北遷西縣退休老幹部馬樹山，上月因為實名舉報遷西縣委書記李貴富搞形象工程勞民傷財，遭當地公安檢察機關逮捕起訴，經媒體披露引發社會譁然後，驚動最高檢察院介入制止並展開追責，但事件已重創中國司法。

2023年12月，高齡75歲的遷西縣農業農村局正科級退休幹部馬樹山，因為舉報李貴富在當地花人民幣數千萬元搞城關「亮化工程」勞民傷財等問題，先是被遷西縣公安局刑拘，之後由遷西縣檢察院批捕並提起公訴；當地檢方指控這位在地方以耿直廉潔聞名的「遷西好人」涉嫌誹謗罪和誣告陷害罪。

請繼續往下閱讀...

陸媒經濟觀察報12日率先披露事件後，引發大陸社會譁然。網路社群出現大量以「匿名舉報不受理，實名舉報逮捕你」為題的轉發文，顯示民眾對當前司法的失望與憤怒。

眼見民怨再起，中國最高檢察院出手介入。

1月12日當晚，河北省數個省級部門派員來到遷西縣。1月13日上午，上述河北省級部門及對應的唐山市市級部門，在遷西縣看守所會見了馬樹山。

1月15日，遷西縣法院做出「取保候審決定書」，准許馬樹山取保候審。當日下午5時許，他回到了家中。同日，遷西縣檢察院做出撤回起訴決定書，以「不存在犯罪事實」為由，對馬樹山撤回起訴。

值得一提的是，在馬樹山被羈押期間，他的律師曾向遷西縣檢察院提起「羈押必要性審查」，申請對馬樹山取保候審。不過在2023年12月29日，這一申請被遷西縣檢察院拒絕，理由是馬樹山「可能判處徒刑以上刑罰，有社會危險性。」

「我們的檢察院是人民的檢察院，必須把屁股端端地坐在老百姓這一面，確保檢察權為人民行使、讓人民滿意。」1月18日，在最高檢察院專門邀請10位社會各界人士代表召開的座談會上，最高檢黨組書記、檢察長應勇如是說。

針對近期馬樹山因舉報當地領導幹部被逮捕、起訴的案件，應勇表示，最高檢高度重視，專門派出院領導前往河北指導案件辦理；會同河北省檢察機關，在審查核實的基礎上，指令遷西縣檢察院以不存在犯罪事實對馬樹山依法撤回起訴，並將依法作出不起訴處理。

應勇還說，對檢察機關在此案（馬樹山案）的事實認定、法律適用、強制措施適用、監督履職等方面存在的嚴重問題，要在查清事實、準確定責的基礎上，按照司法責任制規定，「嚴肅追責」。

儘管馬樹山案驚動最高檢介入，看似獲得民眾期待的平反與究責，但在微博相關新聞討論區，大陸網友普遍給出負評。許多人認為本案幸好是古稀之年的老幹部，如果是一般老百姓，「早被埋了」；「被抓被放都是權利使然，沒看到任何法律因素」；「權力得不到監管，這種事情還要發生」。

還有網友直言，「什麼時候三權分立，司法獨立，不接受地方政府管轄，什麼時候才是真正的法治社會」。

中國旅美政治學者鄧聿文今天在X平台發表評論稱，最高檢回應河北遷西老幹部馬樹山因舉報當地領導幹部被逮捕、起訴案。這個案子是典型的打擊報復，現在因為引起輿論關注被當局拿來作為整治地方官員亂作為的典型。估計遷西的這個縣委書記是要滾蛋了，搞不好可能會被腐敗查處。

他直言，這起案件反推，一個縣委書記可以動用公檢法三家政法機構為自己的私利服務，把它們直接變成了自己的私家工具，「那公安部、最高檢、最高法不就同樣是習近平的私人專政機器麼？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法