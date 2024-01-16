被中共騙去！中國青年二次入伍又拒服兵役 遭社會性追殺

中國安徽省男子二次入伍後發現和想像的不同，決定拒絕服役，隨即遭中共社會性追殺。習近平閱兵示意圖。（路透）

2024/01/16 11:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省蕭縣董姓青年，去年9月二次入伍後以為可以從士官當起，孰料卻被告知同樣要經過義務兵階段，考量之後拒絕服役，隨即遭中共當局社會性追殺，公開完整姓名並通報7項懲處。

據了解，中國徵兵工作條例規定，二次入伍者可優先安排到原服役或同類型單位，具備士官（軍士）條件的，可以直接從士官當起。不過，董男在二次入伍後發現無法馬上轉成士官，決定提出離隊申請，最終被解放軍按照拒服兵役處理。

請繼續往下閱讀...

蕭縣政府本月3日發布公告，對董男進行7項懲戒，分別為納入履行國防義務嚴重失信名單、2年內不得出境並在戶籍註記拒服兵役、2年內不得辦理入學或升學、不得辦理兵役相關優撫優待或貸款等業務、2年內無法當公務員或國企職員、取消義務兵優待並處以罰款3.1萬人民幣（約新台幣13.7萬元）、將上述消息透過媒體向社會通報。

董男的行為在對岸網路上引起熱議，不少人都認為董男肯定知道二次入伍並非一定可以立刻當士官，而是要具備相關資格，應該是蕭縣徵兵辦公室和他先講好，等到董男入伍後又反悔不給他士官位置，否則董男又何必明知會被重罰還拒絕服役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法