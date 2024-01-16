為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

被中共騙去！中國青年二次入伍又拒服兵役 遭社會性追殺

中國安徽省男子二次入伍後發現和想像的不同，決定拒絕服役，隨即遭中共社會性追殺。習近平閱兵示意圖。（路透）

中國安徽省男子二次入伍後發現和想像的不同，決定拒絕服役，隨即遭中共社會性追殺。習近平閱兵示意圖。（路透）

2024/01/16 11:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省蕭縣董姓青年，去年9月二次入伍後以為可以從士官當起，孰料卻被告知同樣要經過義務兵階段，考量之後拒絕服役，隨即遭中共當局社會性追殺，公開完整姓名並通報7項懲處。

據了解，中國徵兵工作條例規定，二次入伍者可優先安排到原服役或同類型單位，具備士官（軍士）條件的，可以直接從士官當起。不過，董男在二次入伍後發現無法馬上轉成士官，決定提出離隊申請，最終被解放軍按照拒服兵役處理。

蕭縣政府本月3日發布公告，對董男進行7項懲戒，分別為納入履行國防義務嚴重失信名單、2年內不得出境並在戶籍註記拒服兵役、2年內不得辦理入學或升學、不得辦理兵役相關優撫優待或貸款等業務、2年內無法當公務員或國企職員、取消義務兵優待並處以罰款3.1萬人民幣（約新台幣13.7萬元）、將上述消息透過媒體向社會通報。

董男的行為在對岸網路上引起熱議，不少人都認為董男肯定知道二次入伍並非一定可以立刻當士官，而是要具備相關資格，應該是蕭縣徵兵辦公室和他先講好，等到董男入伍後又反悔不給他士官位置，否則董男又何必明知會被重罰還拒絕服役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「諾魯突擊式斷交」 外交部：中國卑劣利誘友邦
2024/01/15 16:00

「諾魯突擊式斷交」 外交部：中國卑劣利誘友邦
全面逃離求生！中國偷渡赴美民眾 去年暴增20倍
2024/01/09 11:59

全面逃離求生！中國偷渡赴美民眾 去年暴增20倍

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
中國人痛心喊話！ 14個理由籲台灣人「勿投親共黨派和候選人」
2024/01/07 21:17

中國人痛心喊話！ 14個理由籲台灣人「勿投親共黨派和候選人」
中國遼寧省20年連3任公安廳長貪污 共收賄53.5億
2024/01/07 09:49

中國遼寧省20年連3任公安廳長貪污 共收賄53.5億

2024年來自上天最美的禮物
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播