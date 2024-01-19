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5％內容由AI生成 日本芥川獎作品《東京都同情塔》評價兩極

日本作家九段理江以《東京都同情塔》獲得芥川獎，內容描繪了人工智慧（AI）時代，她也坦言，她的作品有5％直接採用了AI生成的句子。（法新社）

日本作家九段理江以《東京都同情塔》獲得芥川獎，內容描繪了人工智慧（AI）時代，她也坦言，她的作品有5％直接採用了AI生成的句子。（法新社）

2024/01/19 00:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本芥川獎與直木獎17日公布170屆評選結果，其中，九段理江以《東京都同情塔》獲得芥川獎，內容描繪了人工智慧（AI）時代，她也坦言，她的作品有5%直接採用了AI生成的句子。

綜合外媒報導，《東京都同情塔》以未來的東京為舞台，描繪市中心蓋了一座「同情塔」收容犯罪者，設計該建築的女性建築師，在察覺過度要求寬容的社會及對生成式AI習以為常的社會語言方式感到不協調，雖然很煩惱但仍堅強生活下去的樣貌，作品中也出現了主角建築師與AI對話的場景。

九段理江17日記者會上表示，她在寫作時充分運用了ChatGPT等生成式AI，「約有5%左右的內容直接採用AI的句子」。九段說，有時會諮詢AI，若生成結果並非她所期望的，會透過主角反映她的想法，而她今後也打算與AI合作，藉助AI發揮她的創造力。

九段理江非正統的寫作方式在網路上引發議論，有一方懷疑她是否在倫理上有瑕疵，一名X平台網友表示，「她巧妙運用AI寫了這本書⋯⋯這是否代表她的才華？」

另一方則讚揚九段理江機敏且努力嘗試從各方面獲得靈感，網友表示，「這就是芥川獎得主使用ChatGPT的方式—不是為了偷懶，而是為了『釋放創造力』。」

日本兩大文學獎性質不同，芥川獎是日本純文學指標，直木獎則較偏向大眾文藝作品取向，後者本屆得主有2人，分別為河崎秋子的《相殘》和萬成目學的《八月的御所運動場》。獲獎者將獲得正獎懷錶及副獎100萬日圓。

日本芥川獎與直木獎17日公布170屆評選結果，九段理江以《東京都同情塔》獲得芥川獎。（圖截自日本文學振興會官網）

日本芥川獎與直木獎17日公布170屆評選結果，九段理江以《東京都同情塔》獲得芥川獎。（圖截自日本文學振興會官網）

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