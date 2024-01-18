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巴基斯坦、伊朗兵戎相向 中國表態願居中調解

巴基斯坦18日對伊朗境內發動跨境空襲。圖為巴基斯坦2019年試射茲納維（Ghaznavi）短程地對地飛彈畫面。（法新社檔案照）

巴基斯坦18日對伊朗境內發動跨境空襲。圖為巴基斯坦2019年試射茲納維（Ghaznavi）短程地對地飛彈畫面。（法新社檔案照）

2024/01/18 21:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗15日動用飛彈與無人機，攻擊巴基斯坦西南部俾路支省一處村莊，造成2名幼童死亡、3名婦女受傷後，巴勒斯坦軍方18日清晨向伊朗境內「恐怖分子」發動空襲，外界擔憂這兩個潛在擁核國家武裝衝突升溫，使中東局勢更加動盪。中國已表態，願意居中調解。

伊朗與巴基斯坦宣稱打擊的恐怖分子，分別是巴國西南部俾路支省的「正義之軍」（Jaish al-Adl，JAA）與伊朗東南部錫斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）的俾路支解放陣線（Balochistan Liberation Front，BLF）。JAA曾宣誓效忠遜尼派恐怖組織「伊斯蘭國」（IS），在伊朗境內對革命衛隊發動多次攻擊。至於BLF在巴國發起武裝叛亂，多次攻擊投資俾路支省的中國公民與企業。

15日起短短24小時內，伊朗就向敘利亞、伊拉克及巴基斯坦的目標，發射了飛彈和無人機，聲稱打擊的目標是在這3國活動的激進組織「正義之軍」。

巴勒斯坦軍方隨後反擊，巴基斯坦表示，這波攻擊是根據「即將發生大規模恐怖活動的可靠情報」而發動的，並補充說「多名恐怖分子被擊斃」，攻擊的「唯一目標」，是確保「巴基斯坦自身的安全和國家利益，至關重要，不能妥協」。

先前據伊朗官方媒體報導，巴基斯坦對伊朗東南邊境地區發動飛彈襲擊，造成9人死亡，死者包括3名婦女和4名兒童。

隨著伊朗與巴基斯坦關係持續交惡，外界對這兩個潛在擁核國紛爭的擔憂持續增加。中國、俄羅斯、土耳其和歐盟相繼呼籲，雙方避免事態升高並表現出「最大程度克制」。

中國外交部發言人毛寧18日表示，中方誠摯希望，雙方保持冷靜克制，避免緊張局勢升高。她說：「如果雙方願意，我們也願意在緩和局勢方面起到建設性作用。」

兩國都是北京的密切合作夥伴，也是中俄主導的「上海合作組織」（SCO）成員。毛寧重申，伊朗和巴基斯坦都是「與中國友好，以及有重要影響力的國家」。

巴基斯坦與伊朗兵戎相向，中國外交部發言人毛寧（見圖）表示，中國願意居中調解。（路透檔案照）

巴基斯坦與伊朗兵戎相向，中國外交部發言人毛寧（見圖）表示，中國願意居中調解。（路透檔案照）

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