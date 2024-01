中嗆菲總統「多讀書」被批下流低級 毛寧再回嗆：完全正當必要

2024/01/18 17:12

〔編譯陳成良/綜合報導〕我國總統大選甫落幕,菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)發文祝賀賴清德當選「台灣總統」,卻被中國外交部發言人毛寧嗆要多讀書。菲律賓國防部長鐵歐多洛17日回嗆中方發言下流低級,不僅侮辱小馬可仕和菲國,也是自我貶低。對此,毛寧18日再度回嗆,中方表明嚴正立場是完全正當和必要。

毛寧在例行記者會被問及鐵歐多洛的批評時,強調一個中國原則是紅線也是底線,任何人在台灣問題上挑釁,中方都絕不接受,必將堅決回擊。

毛寧重申,台灣問題是中國核心利益的核心,牽動14億中國人民的感情,菲方言論嚴重違反一中原則和中菲建交公報,嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾,粗暴干涉中國內政。中方敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神,恪守一中原則,停止在涉台問題上的錯誤言行。

小馬可仕總統15日在社群平台X發文表示:「我代表菲律賓人民,祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

菲律賓於1975年與台灣斷交後,即奉行一個中國政策。小馬可仕賀文出現「台灣總統」一詞,被認為與菲律賓的一中政策相悖。

菲國外交部隔天發表聲明,指小馬可仕發布賀文是為感謝台灣接受近20萬菲律賓海外勞工,並成功舉行民主流程。

不過小馬可仕的用詞引來中國強烈抗議,毛寧16日要他「多讀書。」對此,菲律賓防長鐵歐多洛17日回嗆稱中國的說法「下流且低級」(low and gutter-level),也是自我貶低。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.