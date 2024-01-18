中嗆菲總統「多讀書」被批下流低級 毛寧再回嗆：完全正當必要

中國外交部發言人毛寧表示，中方建議菲國總統小馬仕「多讀讀書」，正確了解台灣問題的來龍去脈。（歐新社）

2024/01/18 17:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕我國總統大選甫落幕，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發文祝賀賴清德當選「台灣總統」，卻被中國外交部發言人毛寧嗆要多讀書。菲律賓國防部長鐵歐多洛17日回嗆中方發言下流低級，不僅侮辱小馬可仕和菲國，也是自我貶低。對此，毛寧18日再度回嗆，中方表明嚴正立場是完全正當和必要。

毛寧在例行記者會被問及鐵歐多洛的批評時，強調一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。

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毛寧重申，台灣問題是中國核心利益的核心，牽動14億中國人民的感情，菲方言論嚴重違反一中原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神，恪守一中原則，停止在涉台問題上的錯誤言行。

小馬可仕總統15日在社群平台X發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

菲律賓於1975年與台灣斷交後，即奉行一個中國政策。小馬可仕賀文出現「台灣總統」一詞，被認為與菲律賓的一中政策相悖。

菲國外交部隔天發表聲明，指小馬可仕發布賀文是為感謝台灣接受近20萬菲律賓海外勞工，並成功舉行民主流程。

不過小馬可仕的用詞引來中國強烈抗議，毛寧16日要他「多讀書。」對此，菲律賓防長鐵歐多洛17日回嗆稱中國的說法「下流且低級」（low and gutter-level），也是自我貶低。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos （@bongbongmarcos） January 15, 2024

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