為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中嗆菲總統「多讀書」被批下流低級 毛寧再回嗆：完全正當必要

中國外交部發言人毛寧表示，中方建議菲國總統小馬仕「多讀讀書」，正確了解台灣問題的來龍去脈。（歐新社）

中國外交部發言人毛寧表示，中方建議菲國總統小馬仕「多讀讀書」，正確了解台灣問題的來龍去脈。（歐新社）

2024/01/18 17:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕我國總統大選甫落幕，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發文祝賀賴清德當選「台灣總統」，卻被中國外交部發言人毛寧嗆要多讀書。菲律賓國防部長鐵歐多洛17日回嗆中方發言下流低級，不僅侮辱小馬可仕和菲國，也是自我貶低。對此，毛寧18日再度回嗆，中方表明嚴正立場是完全正當和必要。

毛寧在例行記者會被問及鐵歐多洛的批評時，強調一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。

毛寧重申，台灣問題是中國核心利益的核心，牽動14億中國人民的感情，菲方言論嚴重違反一中原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神，恪守一中原則，停止在涉台問題上的錯誤言行。

小馬可仕總統15日在社群平台X發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

菲律賓於1975年與台灣斷交後，即奉行一個中國政策。小馬可仕賀文出現「台灣總統」一詞，被認為與菲律賓的一中政策相悖。

菲國外交部隔天發表聲明，指小馬可仕發布賀文是為感謝台灣接受近20萬菲律賓海外勞工，並成功舉行民主流程。

不過小馬可仕的用詞引來中國強烈抗議，毛寧16日要他「多讀書。」對此，菲律賓防長鐵歐多洛17日回嗆稱中國的說法「下流且低級」（low and gutter-level），也是自我貶低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北京嗆小馬可仕「多讀書」 菲防長斥：自甘墮落、低劣粗俗
2024/01/18 06:39

北京嗆小馬可仕「多讀書」 菲防長斥：自甘墮落、低劣粗俗
毛寧要小馬可仕總統「多讀書」 菲防長回擊：言論下流低級
2024/01/17 21:01

毛寧要小馬可仕總統「多讀書」 菲防長回擊：言論下流低級

期交所推動市場茁壯 開展創新商品制度
小馬可仕罕見稱「台灣總統」 菲外交部：恪守一中感謝接納20萬移工
2024/01/16 12:49

小馬可仕罕見稱「台灣總統」 菲外交部：恪守一中感謝接納20萬移工

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播