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北京警告小馬可仕「多讀書」 菲防長斥：自甘墮落、低劣粗俗

菲律賓總統小馬可仕罕見祝賀賴清德當選台灣總統之後，中國外交部發言人毛寧竟警告要小馬可仕「多讀讀書」，菲律賓國防部長鐵歐多洛17日回嗆中方發言「自甘墮落」、「低劣粗俗」。圖為鐵歐多洛去年11月在雅加達東協國家防長會議上發言。（路透）

菲律賓總統小馬可仕罕見祝賀賴清德當選台灣總統之後，中國外交部發言人毛寧竟警告要小馬可仕「多讀讀書」，菲律賓國防部長鐵歐多洛17日回嗆中方發言「自甘墮落」、「低劣粗俗」。圖為鐵歐多洛去年11月在雅加達東協國家防長會議上發言。（路透）

2024/01/17 23:04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在菲律賓總統小馬可仕罕見公開祝賀賴清德當選台灣總統之後，中國外交部發言人毛寧竟在記者會上出言不遜、直指小馬可仕應「多讀讀書」，還警告菲國不要在台灣問題上「玩火」。對此，菲律賓國防部長鐵歐多洛今（17）日回嗆中方「自甘墮落」，發言「低劣粗俗」，在侮辱菲律賓總統和菲國的同時，進一步自我貶低了其所代表的中國外交部和共產黨。

鐵歐多洛17日聲明指出：「不幸的是，中國外交部發言人自甘墮落至如此低劣粗俗的發言，訴諸於侮辱我們的總統和菲律賓民族，在過程中還進一步貶低她自己，以及她所代表的部和黨。」

鐵歐多洛直言，毛寧滔滔不絕散布中國「國家批准的宣傳與不實假資訊」，還諷刺她代表誇誇其談的中國外交部及中共發言「會做到這個地步、如此沒格調，我們一點也不應該驚訝」；中國外交部發言人的言論「與品牌形象相符」、「這是不幸的......我們、還有全世界，不應有更高的期望」。

小馬可仕15日在社群平台X（前推特）發文祝賀：「我代表菲律賓人民，恭喜總統當選人賴清德勝選，成為台灣下屆總統」。菲律賓1975年與台灣斷交後遵循一中政策，菲國總統祝賀台灣總統當選人相當罕見。不過，菲國外交部隔天聲明指小馬可仕賀文是為感謝台灣接受近20萬菲律賓勞工，且成功舉行民主流程，並重申一中政策。

毛寧16日痛批菲國違反一中原則和中菲建交公報，已向菲方提出強烈抗議，還說建議小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈」。北京並召見菲律賓駐中大使吉米表達不滿。

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